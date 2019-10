Allerheiligen und Allerseelen sind jene Tage, an denen ganz intensiv der verstorbenen Angehörigen gedacht wird. Die NÖN nahm dies zum Anlass und holte jene vor den Vorhang, die sich das gesamte Jahr über mit dem Tod beschäftigen. Müssen. Aus beruflichen Gründen. Wie diese mit diesen fordernden Situationen umgehen, durchleuchtete die NÖN am Beispiel der Gmünder Bestattung.

Thomas Emetsberger ist seit 41 Jahren Mitarbeiter am Gmünder Stadtamt. Die Bestattung begleitet ihn in all diesen Jahren. Im Februar 1986 übernahm er die Funktion des Geschäftsführers in diesem Gemeinde-Unternehmen. „Es belastet mich und je älter ich werde, desto schlimmer wird es. Ich glaube, ich würde mich nicht nochmals für diesen Beruf entscheiden“, betont Emetsberger gegenüber der NÖN. „Man muss bedenken, dass man als Bestatter nie ein Erfolgserlebnis hat, eigentlich nur mit Trauernden zu tun hat. Man muss gleichzeitig die Hinterbliebenen aufbauen, oftmals als Mediator fungieren und das Geschäftliche abwickeln.“

Einfühlungsvermögen ist besonders gefragt

Dazu komme, dass man mit Fortschreiten des Alters oft die Bestattung von guten Bekannten und Freunden organisieren müsse. Emetsberger ist es dabei immer wichtig, die Wünsche der Verstorbenen und/oder Hinterbliebenen zu erfüllen, was auch in fast allen Fällen gelingt. Und davon gab es schon viele – bei rund 200 Sterbefällen pro Jahr sind das an die 8.000, die Thomas Emetsberger „bearbeitet“ hat. „Dabei versuche ich, Hinterbliebene optimal zu betreuen. Sie sind ja überfordert, verlassen sich voll auf dich.“

Auf das Verlassen geht es auch beim Job von Manfred Bach ofner, der seit fünf Jahren als Totengräber bei der Gmünder Bestattung tätig ist: „Insgesamt bin ich schon 34 Jahre Bauhofmitarbeiter, vor fünf Jahren kam ich zur Bestattung.“ Gemeinsam mit Friedhofswärter Harald Brei sorgt er für einen würdevollen Ablauf des allerletzten Weges auf dieser Welt. „Dafür ist sicherlich nicht jeder geeignet, aber für mich ist es der richtige Beruf“, so Bachofner.

Er ist es, der die Verstorbenen zur Leichenhalle bringt. Dazu gehört das Waschen und Bekleiden sowie das „Einbetten“ in den Sarg. „Als Bestatter steht man rund um die Uhr auf Abruf bereit. Da kann es schon vorkommen, dass man Verstorbene aus dem Ausland abholen oder diese zu einem Flughafen bringen muss.“ Aber Bachofner ist flexibel: „Nur wenn die Polizei anruft, dann habe ich schon ein mulmiges Gefühl. Man weiß ja nicht, was passiert ist. Aber auch damit kann ich gut umgehen.“

Für Manfred Bachofner ist es wichtig, dass seine Familie den Beruf mitträgt. „Es kommt schon vor, dass ich vom gemeinsamen Abendessen geholt werde“, so der gelernte Maurer, der auch direkt bei den Begräbnissen oder Urnenbeisetzungen als „Arrangeur“ fungiert. Da reicht das Arbeitsspektrum vom Parten-Verteilen bis zum Anführen des Leichenzuges von der Leichenhalle zum Bestattungsort. „Es ist immer wichtig, dass man bei diesen Aufgaben mit viel Einfühlungsvermögen arbeitet. Die Hinterbliebenen sind meist in einem Ausnahmezustand und brauchen dabei Unterstützung“, zeigt Bachofner auf. Dabei würde das Kriseninterventionsteam große Unterstützung leisten: „Wir haben ja nicht ausreichend Zeit. Aber es bleibt nach einem Todesfall in einer Familie nie jemand alleine zurück. Das ist uns ganz wichtig.“

Für Bachofner ist der Umgang mit Toten nichts Schlimmes. „Ich habe meinen verstorbenen Vater für das Begräbnis vorbereitet, seinen Sarg zum Krematorium gebracht und dann die Urne zur Beisetzung getragen.“

Der Friedhof als Arbeitsplatz sei für ihn etwas Besonderes. „Hier ist es würdevoll. Ein Friedhof ist auch immer gut besucht, besonders vor Allerheiligen“, meint der Totengräber, den seine Arbeit voll ausfüllt. Dabei spiele natürlich auch das gute Verhältnis unter dem gesamten Team eine große Rolle.

Nur eines macht ihn nachdenklich: „Es gibt kaum jemand, der als mein Vertreter arbeiten möchte. Viele schaffen das leider psychisch nicht – was ich zwar verstehen, aber nicht nachvollziehen kann.“