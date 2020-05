Die Arbeitslosenquote liegt mit etwa 10,9 Prozent deutlich über dem Wert vor einem Jahr um die Zeit (6,9 %). Zu den derzeit 1.662 Arbeitslosen im Bezirk kommen laut AMS Gmünd auch 180 Personen in einer Schulungsmaßnahme. Für weitere 6.132 Menschen hat das AMS Gmünd seit Mitte März Kurzarbeits-Anträge von insgesamt 344 Betrieben genehmigt.

Ein Fünftel hat Einstellungszusage

Am schlimmsten von coronabedingter Arbeitslosigkeit betroffen ist die Tourismusbranche mit einem Plus von 121 Prozent (bzw. 149 Personen), gefolgt von Hilfsberufen (+77 Personen bzw. 40 %), dem Bereich Metall/Elektro (+56 Personen/70 %), Büro- (+44 Personen/44 %) und Bau (+43 Personen/58 %). Nur 18 Prozent der Arbeitslosen haben eine Einstellungszusage – coronabedingt mit ungewissem Zeitpunkt.

„Mit knapp 70 Prozent ist der Anstieg bei den vorgemerkten Jugendlichen unter 25 sehr deutlich ausgefallen, die Altersarbeitslosigkeit 50+ hat sich innerhalb eines Jahres um 38,4 Prozent erhöht“, erklärt AMS-Geschäftsstellenleiter Gerhard Ableidinger. Frauen (+60,3 %) sind insgesamt etwas mehr betroffen als Männer (+53,9 %).

190 Personen wurden im April neu arbeitslos – an sich unwesentlich mehr als vor einem Jahr. Bloß: Heuer wurde lediglich in 337 Fällen die Vormerkung beendet, im April 2019 waren es noch fast 550 gewesen.

Auch Zahl der freien Stellen geht zurück

Der Knick am Stellenmarkt, der im März einen monatelangen Höhenflug am Gmünder Arbeitsmarkt jäh beendet hatte, wirkt immer noch. Ableidinger: „Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist rückläufig.“ Zur drastisch gestiegenen Arbeitslosigkeit gesellt sich demnach ein Minus von 12,3 Prozent (bzw. 25 Stellen) freien Jobs. 49 Stellen hatte das AMS im April dazubekommen, an 97 Stellen wurden Arbeitskräfte vermittelt.

„Solange soziale Kontakte durch rechtliche Normen und Empfehlungen der Bundesregierung beschränkt werden, setzen wir die Rechtsfolgen bei Verweigerung oder Vereitelung einer Arbeitsstelle aus“, betont Ableidinger angesichts der Corona-Einschränkungen.