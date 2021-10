Der Arbeitsmarkt im Bezirk Gmünd befindet sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Mit Ende September waren beim AMS Gmünd 782 Personen arbeitslos gemeldet. Bei einem prognostizierten Stand von 14.420 Beschäftigten im Bezirk Gmünd beträgt die Arbeitslosenquote derzeit 5,1 Prozent.

Damit liegt sie nicht nur unter dem Vorkrisenniveau vom September 2019, sondern ist so niedrig wie vor über 20 Jahren. „Um am Gmünder Arbeitsmarkt ähnliche Zahlen zu finden, müssen wir in das Jahr 2000 zurücksehen. Damals waren Ende September 848 Personen beim AMS Gmünd vorgemerkt, was einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent entsprach“, sagt AMS Gmünd-Geschäftsstellenleiter Harald Resch. Seit Anfang Oktober gibt es mit der „Aktion Sprungbrett“ ein neues Instrument für die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.

„Für die Einstellung von langzeitarbeitslosen Personen erhalten Unternehmer einen lukrativen Lohnkostenzuschuss. Wichtig ist die rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem AMS“, erklärt Harald Resch.