Die Arbeitslosenzahlen schnellten im Frühjahr durch die Corona-Pandemie in lichte Höhen. Betrachtet man aber das erste Halbjahr, so sticht ins Auge, dass das Waldviertel im Durchschnitt der ersten sechs Monate unter allen Vierteln des Landes den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnete.

Die Quote stieg „nur“ um 1,7 auf durchschnittlich 8,1 Prozent (NÖ-gesamt: +2,2 %), 26,9 Prozent mehr Arbeitslose im Vergleich zur ersten Hälfte 2019 sind deutlich unterm NÖ-Schnitt (32,7 %). Das Kurzarbeits-Modell scheint Schlimmeres verhindert zu haben. Aber: Gefürchtet wird, dass sich die Situation im Herbst wieder verschlechtert.

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Gastegger Illustration: Golden Sikorka/Shutterstock.com Arbeitslosigkeit in Niederösterreich

Die Fremdenverkehrsbranche war durch das Schließen der Gastronomie besonders stark betroffen: „Die zwei Monate, die wir zugesperrt hatten, kann man nicht aufholen“, so Wirte- sprecherin Doris Schreiber. Das könne auch durch Unterstützungen kaum ausgeglichen werden. Werbung für Österreich-Urlaube dürfte trotzdem gegriffen haben: „Das Waldviertel ist sehr beliebt im Moment“, betont sie.

Im Tourismus gebe es fast um zwei Drittel mehr Anfragen als im vorigen Jahr. Nach dem Lockdown sei die Gastronomie zögerlich gestartet, inzwischen laufe es gut, sagt Schreiber. Aber nicht überall: Discotheken-Betreiber „leben am Existenzminimum“. Am Arbeitsmarkt ist die Branche unter den am härtesten getroffenen.

März brachte „noch nie da gewesenen Anstieg“

Die Auswirkungen der Krise zeichneten sich bald ab: „Ab Mitte März kam es zu einem noch nie da gewesenen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Alleine in der zweiten Märzhälfte meldeten sich rund 500 Personen arbeitslos“, erklärt der Leiter der AMS-Geschäftsstelle Gmünd, Gerhard Ableidinger. Dass der Bezirk Gmünd in der ersten Jahreshälfte im NÖ-Vergleich so gut abschneidet, führt er auf vier Gründe zurück: einen guten Branchenmix, das Nutzen des Kurzarbeitsmodells sowie eine rasche Erholung der Bauwirtschaft.

Und: „Seit August 2016 bis Februar 2020 – also 43 Monate – war die Arbeitslosigkeit im Bezirk stark rückläufig, somit fällt trotz eines deutlichen Anstieges der Arbeitslosigkeit der Vergleich zum Vorjahr geringer aus.“ Oft wurde auf Kurzarbeit zurückgegriffen: „Rund 400 Betriebe haben angesucht, etwa 25 Prozent haben ab Juni ein Verlängerungs-Begehren gestellt.“

Was wird die Zukunft bringen? „Wir müssen davon ausgehen, dass die Arbeitslosigkeit im Herbst wieder steigen wird. Wir werden nach Ende der Verlängerungen und der Behaltefrist wissen, wie viele Menschen nun doch ihre Arbeit verlieren, und wie viele Unternehmen durch die Krise nicht durchtauchen konnten“, erklärt Ableidinger.

Auch in der Gastronomie ist ein mulmiges Gefühl vor dem Herbst spürbar. Wenn es in den Gastgärten zu kalt wird und die Urlaubssaison abflaut. „Respekt gegenüber den Anderen haben, dann wird es auch funktionieren“, appelliert Doris Schreiber.