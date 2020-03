Die Betriebe im Bezirk sind unterschiedlich stark von den Einschränkungen betroffen. Ein Rundblick:

Asma denkt Kurzarbeit an

Kein Thema sind Kündigungen laut Geschäftsführer Thomas Brandeis beim Weitraer Kunststoff-Spezialisten Asma mit 140 Beschäftigten, vorsorglich müsse man aber wohl einige Mitarbeiter für Kurzarbeit anmelden. „Die Auftragslage ist gut. Alles, was dem Erfüllen der Aufträge dient, möchten wir aufrecht erhalten, alle anderen Bereiche vorübergehend so weit wie möglich ausdünnen“, sagt Brandeis. Man behelfe sich mit Homeoffice, Abbau von Urlauben oder in der Produktion mit zeitversetzten Schichten, um Ansammlungen größerer Menschengruppen zu vermeiden. Eltern werden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zuhause unterstützt.

Die größten Sorgenfalten bereiten der Firma Lieferengpässe: „Wir haben sehr viele Lieferanten aus Italien, bei ihnen ist es ein Zittern von einem auf den nächsten Tag“, sagt Brandeis.

Seit 16. März ruht zudem der sieben Millionen Euro schwere Zubau: Die Baufirma hat die Arbeiten gestoppt. „Alle Gewerke wären eingetaktet, der Hochbau würde gerade starten“, fürchtet der Geschäftsführer, dass es mit der geplanten Fertigstellung vor dem Winter eng werden könnte.

Eaton produziert uneingeschränkt weiter

Bei Eaton in Schrems läuft der Betrieb ohne wesentliche Einschränkung weiter, hier wurde wie berichtet sehr früh ein hoher Fokus auf Hygiene-Maßnahmen gelegt. Der Homeoffice-Anteil wurde ausgeweitet. Kündigungen stehen nicht im Raum, eher sollen verkraftbarere Möglichkeiten zum Durchtauchen in einzelnen Bereichen genutzt werden. In Abstimmung mit dem Betriebsrat wurde auch eine Vereinbarung zur Ermöglichung von Pflege bzw. Kinderbetreuung getroffen.

„Gibt ersten Tag nach der Krise!“

Auch Elk-Geschäftsführer Thomas Scheriau ist noch vergleichbar guter Dinge. Per 16. März waren etwa 70 Leute im Homeoffice, Tendenz steigend. Wer für Betreuungs-Aufgaben zuhause bleiben will, könne das.

Hinsichtlich Produktion, Kundendienst und Montage bemühe man sich um „sehr sensibles Vorgehen“, einige Bundesländer seien tabu. Am großen Produktionsareal ist enger persönlicher Austausch vermeidbar, zumal Elk durch den Schichtbetrieb etwas variieren kann. Zur Montage braucht es nur kleine Teams. Aber: Man treffe Vorkehrungen für einen allfälligen Betrieb auf minimalster Sparflamme. Einen Jobabbau fürchtet Scheriau derzeit nicht: „Es gibt auch einen ersten Tag nach der Krise, und da werden wir die komplette Mannschaft wieder brauchen!“

Baubetrieb so gut es geht aufrecht

Leyrer+Graf stellte im Bürobetrieb auf Telearbeit um. Baustellen fallen, wie es heißt, „leider nicht“ unter das verordnete Betretungsverbot, der Baubetrieb beim größten Waldviertler Arbeitgeber soll also so gut es geht aufrechterhalten bleiben. Damit gehen freilich arbeitsrechtliche und – in Abhängigkeit von Subunternehmen und Lieferanten – logistische Herausforderungen einher. Wünschen von Auftraggebern nach vorübergehender Einstellung von Baustellen stehe man offen gegenüber.

„Wir gehen davon aus, dass wir die Krise gemeinsam gut meistern werden“, betont CEO Stefan Graf: „Allen voran steht das Wohl unserer Mitarbeiter, sie gilt es bestmöglich zu schützen.“ Arbeitsplätze sollten möglichst aufrecht erhalten werden. Für eine Reduktion der Aufgaben bestehe ein Stufenplan.

Kurhaus Großpertholz reduziert

Eine turbulente erste Amtswoche hat der neue Großpertholzer Bürgermeister Hermann Hahn jun. hinter sich. Journaldienste am Amt und Ansprechpartner für Hilfsbedürftige in jedem Ort wurden organisiert, zudem galt hohe Aufmerksamkeit dem gemeindeeigenen Moorbad Großpertholz, größte Arbeitgeberin der Gemeinde. Neue Kurgäste werden seit Wochenbeginn nicht mehr aufgenommen, verbliebene Kurgäste zum Antreten der Heimreise ermuntert. Nicht alle wollen das. Wenn Kurgäste aktuell noch in Gruppen unterwegs sind, dann geschehe das jedenfalls nach ärztlicher Rücksprache, so Hahn.

Solebad im Wechselbad

Eine wilde Woche hat das Sole-Felsen-Bad Gmünd mit 185 Beschäftigten hinter sich – der Betrieb in Bad, Sauna, Restaurant und Hotel wurde Zug um Zug heruntergefahren, bis am 16. März auch das Hotel schloss. Die Belegschaft habe bis 22. März Sonderurlaub, sagt Geschäftsführer Bernhard Strohmeier, der mit einer Handvoll Leuten den minimalen Notbetrieb aufrecht hält: Marketing, Buchhaltung, Basisverwaltung geschehen im Homeoffice, ein Techniker behält im Bereitschaftsmodus die Anlagen im Auge, die auf Sparflamme weiterlaufen müssen.

„Es ist eine harte Prüfung, an der komplette Wirtschaftszweige hängen“, sagt Strohmeier. Aber: „Wir sind krisensicher, Kündigungen sind kein Thema – wir brauchen später wieder alle Leute.“ Kalkuliert muss werden, ob an geplanten Umbauten zeitlich festgehalten werden kann.