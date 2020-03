Wie selbstverständlich legt die Angestellte im Supermarkt ein ganzes Paket voller Thunfisch-Dosen ins Einkaufswagerl des NÖN-Mitarbeiters, um dann fast entschuldigend zu fragen: „Was, nur zwei Dosen?“ Sowas ist sie aktuell nicht gewohnt. – Die Dosenzeit ist auch im Waldviertel ausgebrochen, auch ohne neue Sonder-Edition von Red Bull im Markt: Die Angst vorm Coronavirus COVID-19 geht um und sorgt – obwohl im Viertel oberm Manhartsberg bis NÖN-Redaktionsschluss gar kein Ansteckungsfall bekannt war – für Hamsterkäufe und leere Regale.

„Vorsicht ja, Panik nein“, will Bezirksärztevertreter Christoph Preißl die aufkommende Hysterie eindämmen: „Das Virus ist keine Krankheit, die die Menschheit ausrotten könnte. Es ist nicht gefährlicher als die normale Grippe. Das zeigen die Verläufe in Europa, die Patienten sind ziemlich rasch auf den Beinen. Die Grippe, gegen die man sich impfen lassen könnte, fordert rund 1.000 Tote im Jahr.“ Die Behörden seien gut aufgestellt, der Krisenstab des Innenministeriums tage seit einem Monat, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Man könne weiter bedenkenlos Reis aus China essen oder Wein aus Italien trinken. Da die Übertragung durch Tröpfchen im Umkreis von etwa 2,5m erfolge, seien gute Händehygiene sowie richtiges Niesen und Husten, so der Allgemeinmediziner mit Praxis in Kirchberg, unerlässlich – allerdings aktuell auch keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Preißl: „Sollte man husten, über 39 Grad Fieber und einen Aufenthalt in China, Italien, Iran oder Frankreich hinter sich haben, dann sollte man nicht mehr aus dem Haus gehen, sondern die Hotline 1450 anrufen. Von dieser Stelle aus werden alle erforderlichen Schritte gesetzt.“

Unter Heimkehrern vom Fasching in Venedig in den Bezirk habe es keinen einzigen gemeldeten Verdachtsfall gegeben, betont Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Alle praktischen Ärzte seien informiert und instruiert.

Das bestätigt Christoph Preißl, Ärzte würden auch in Hinblick auf die Sicherheit ihrer Patienten Vorsichtsmaßnahmen treffen: Solche mit Fieber werden gebeten, an der Eingangstür zur Ordination zu läuten und zu warten, bis ein Mitarbeiter zu ihnen kommt, aber nicht den Warteraum zu betreten. Bei telefonischen Terminvergaben werde auf eine mögliche COVID-19-Infektion hin nachgefragt.

Beim Lungenfacharzt noch kein Verdachtsfall

In der Ordination von Lungenfacharzt Harald Vorbach am Gmünder Stadtplatz ist von einem „Coronavirus“ nichts zu bemerken. „Es fragt fast niemand dazu, es gab bisher auch keinen Verdachtsmoment“, so der Facharzt. Tests auf den Virus kann er wegen der Verordnung zur Isolation bei Verdachtsfällen nicht in seiner Praxis durchführen, „alle anderen viralen oder bakteriellen Lungenerkrankungen testen und behandeln weiterhin“. Vorbach rät bei leichten Krankheitsverläufen zu Bewährtem – Bettruhe, Vitamin C, warmen Tees, Hühnersuppe, entzündungsabheilenden, fiebersenkenden und schleimlösenden Mitteln. „Ich hoffe, dass die Krankheit wieder abtaucht, wenn es wärmer wird, und es im Herbst Impfungen dagegen gibt“, meint Vorbach.

Apothekerin geht aktiv gegen Engpässe vor

Apotheken und Drogerien nehmen hohe Nachfrage nach Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln wahr. „Wir haben nichts davon mehr auf Lager“, sagt etwa Alice Wittig-Pascher aus Heidenreichstein. „Dabei schützen die Masken nicht vor Ansteckung. Nur Infizierte sollten sie tragen, aber die sind ohnehin isoliert.“ Schutzmaßnahmen wie gegen Grippeviren – regelmäßiges und gründliches Händewaschen oder Abstand zu niesenden und hustenden Personen – seien ausreichend.

Sie hält nichts von Panikmache: „Es gibt auch leichte Fälle des Coronavirus, berichtet wird aber nur über Todesfälle.“ Wittig-Pascher stellt wegen der enormen Nachfrage inzwischen selbst Desinfektionsmittel nach WHO-Vorgabe her – genauso wie unter anderem die beiden Gmünder Apotheken.