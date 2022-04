Bezirk Gmünd Auf der L61: Alarmierung „Baum über Straße“ wurde zu „Baum über Auto“

M it dem Einsatzbild „Baum über Straße“ wurden die Feuerwehren Heidenreichstein und Haslau in der Nacht auf 9. April an die Landesstraße L61 gerufen. Dort sahen sie, dass der Baum nicht nur die Straße, sondern auch ein Fahrzeug unter sich begraben hatte.