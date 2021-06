Alles neu macht beim Waldviertler Parade-Touristiker Frank-Reisen der Juni: 15 Monate nach dem ersten Covid-Lockdown und weitgehenden Zusammenbruch der internationalen Reisetätigkeit geht es mit neuer Euphorie, komplett neuer Optik und einem neuen Versprechen ab in den Sommer.

„Es gibt keine Mindest-Teilnehmerzahlen mehr – Reisen finden zu hundert Prozent statt! Der Kunde nimmt sich Urlaub, bucht und kann sich darauf verlassen, dass das Ziel angefahren wird“, verspricht Geschäftsführer Christoph Wurz.

Das neue Motto: „Bus dich weg!“ Warum Frank-Reisen das Risiko einer solchen 100-Prozent-Durchführungs-Garantie nach Monaten im Standby-Modus eingehen kann? Weil man Partner eines großen Qualitäts-Netzwerkes mit 22 renommierten Betrieben in ganz Österreich geworden ist, in dem man sich gegenseitig aushilft.

„Bus dich weg“ heißt diese Kooperation, die aktuell als Marke etabliert wird, und wo Frank exklusiver Vertreter für das gesamte Wald- und Weinviertel sein darf. Hat ein Büro eigentlich zu wenig Anmeldungen für eine wirtschaftlich vertretbare Reise, so hängt es sich nun bei einem Partner am Weg zum Reiseziel mit selber Destination an.

„Das bringt Stabilität, spart Kosten und Wege, dient somit auch dem Umweltschutz für die ohnehin umweltschonendste Fortbewegungsart mit dem Reisebus“, sagt Christoph Wurz: „Gemeinsam haben wir mit der ‚Bus dich weg‘-Marke das größte Angebot in Österreich.“

Weil auch die Verantwortung für Kunden von Partnerbetrieben übernommen wird, braucht es einheitliche Standards. Vor allem Busfahrer und Reisebüro-Mitarbeiter mussten dafür ein intensives Qualifizierungs-Programm auf sich nehmen.

privat

Optisch runderneuert, finanziell abgesichert. Die Reiseflaute wurde bei Frank-Reisen mit derzeit etwa 70 Beschäftigten (davon 60 Vollzeit) und 52 Bussen (davon zwei rollstuhlgerechte 4*-Stockbusse) auch zur Generalüberholung des optischen Auftritts genutzt. Der elegante neue Schriftzug prangt in weißer Farbe auf schwarzem Untergrund, teils umgekehrt. Der Großteil der Flotte wurde bereits umgefärbelt, erhielt auch gleich den „Bus dich weg“-Schriftzug.

Finanziell habe das aus Heidenreichstein kommende Unternehmen mit aktuellem Sitz in Waidhofen die Krise bis dato vor allem dank des aufrecht gebliebenen Linienverkehrs, Kurzarbeit (bis Ende Juni) und staatlicher Hilfe „hervorragend“ gemeistert, betont Geschäftsführer Wurz, „wir können voller Zuversicht in die Zukunft schauen“.

Freie Fahrt zu klassischen Frank-Zielen. Den Gusto auf eine Reise holen sich Interessierte aktuell beim Schmökern Online und im beliebten Katalog, der nächste Woche erscheint. Die Gestaltung eines Druckwerkes wäre angesichts der noch vor drei Wochen herrschenden Unklarheit über Reisebestimmungen im In- und Ausland nicht sinnvoll gewesen. Ein schon mehr in den Herbst schielender Katalog ist jetzt auf dem Weg in die Druckerei. Wurz: „In zwei Wochen hat sich alles gedreht. Italien, Deutschland, Frankreich, Kroatien… ‚unsere‘ Länder haben keine Reisewarnung mehr. Rechtlich dürften wir mit Maske sogar mit vollen Bussen reisen.“

Das will er nicht, er zieht vorerst ein Limit für den 50er-Bus bei 35 Teilnehmern. Für Abstand ist in den großen Gefährten gesorgt – sämtliche Reisebusse, bis auf zwei haben laut Christoph Wurz 4*-Sitzabstände, „das ist weit und breit einzigartig“. Eng wird es zum Start auch so nicht: Er beschreibt die Nachfrage als hoch und täglich steigend, von einer Buchungslage wie vor Corona könne aber zum Beispiel für die aktuell anstehende Toskana-Tour noch keine Rede sein.

Team muss noch wachsen. Trotzdem ist es bereits höchste Zeit, die Belegschaft aufzufüllen: Er suche „intensiv“ an allen Fronten nach zusätzlichem Personal, sagt der Chef. Gerade im Reisebüro habe er schon zahlreiche Bewerbungen junger Menschen. Aber: „Wir bräuchten aktuell primär Leute mit Erfahrung.“