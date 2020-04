Die Corona-Beschränkungen bringen für W.E.B einige Herausforderungen mit sich. So etwa im französischen Tortefontaine, wo bis Herbst ein Windpark mit 18 Megawatt Leistung entstehen soll. Da die Autobahnmeisterei ihren Betrieb einstellte, sind keine Schwertransporte mehr möglich – die Baustelle steht still.

Auch der Bau des Windparks in Ariano (Süditalien), mit 84 Megawatt der größte Windpark der W.E.B, verzögert sich, da der Park in der roten Corona-Zone liegt.