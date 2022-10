Ausbau der Kinderbetreuung: Vieles noch eine Frage des Geldes

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll.

Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden. Dabei wurden einige Kindergärten gerade erst umgebaut.

Großpertholz: Gerade fertig, schon wieder planen?

In Bad Großpertholz wurde die Kleinkinderbetreuung in der neu geschaffenen Tagesbetreuung Anfang September in Betrieb genommen. „Wir sind gerade fertig geworden und könnten eigentlich schon wieder neu zu planen beginnen“, sagt Bürgermeister Hermann Hahn jun. (Pertholz aktiv/FPÖ). Für die Tagesbetreuungseinrichtung habe man zwei weitere Personen eingestellt. Dass noch eine zusätzliche Kraft gebraucht wird, sei denkbar, so Hahn.

Die angekündigten Veränderungen in der Kinderbetreuung würden freilich zusätzliches Personal erfordern. „Was die Bewerbungslage betrifft, hatten wir zuletzt keine Schwierigkeiten. Es kamen auch einige Initiativbewerbungen, wobei die Qualifikationen sehr unterschiedlich waren“, blickt er zurück: „Insgesamt weiß ich noch nicht, wie die Neuerungen funktionieren sollen. Wer übernimmt die ganzen laufenden Kosten?“

Auch auf die Qualität der Betreuung kommt es an

Über die laufenden Kosten macht sich auch Litschaus Stadtamtsleiter Jürgen Uitz Gedanken. Wie berichtet gibt es für den dortigen Kindergarten einen Plan zur Erweiterung um einen Bewegungsraum, die Unterlagen liegen noch beim Land NÖ zur Durchsicht auf. „Man muss ohnehin abwarten, wie die neuen gesetzlichen Vorgaben konkret aussehen werden“, sagt Uitz. Aus der Sicht von Familien seien erweiterte Angebote rund um Kinderbetreuung zu begrüßen. Andererseits sieht auch er hinter der Finanzierung etliche Fragezeichen für die Gemeinden – etwa, was Kosten für Personal und Darlehen betrifft. „Und es stellt sich letztlich auch die Frage, ob die Qualität der Betreuung dadurch tatsächlich besser wird“, überlegt er.

Neben dem Ausbau in Bad Großpertholz erweiterten zudem auch weitere Gemeinden ihre Kindergärten: In Weitra ist im vorigen Jahr die Sanierung des Kindergartens Kalvarienberg inklusive einer wesentlichen Vergrößerung angelaufen. Erst im Frühsommer wurde in Hirschbach ein Zubau eröffnet, in Groß-Radischen (Gemeinde Eisgarn) gab es anlässlich des zweiten Gruppenraumes und des neuen Bewegungsraumes noch gar keine Eröffnung.

Schrems: „Ohne Erweiterung wird es nicht gehen.“

Im Jahr 2014 wurde der Schremser Kindergarten am Parkweg eröffnet, seither ist er mit seinen derzeit acht Gruppen der größte im Bezirk Gmünd. „Wir müssen uns natürlich mit den geplanten Änderungen beschäftigen.

Der Kindergarten ist jetzt schon voll“, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ): „Mehr Kinder und kleinere Gruppen werden sich ohne Erweiterung nicht ausgehen. Ein zusätzlicher Aufwand für Gemeinden ist zu erwarten.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.