Ausbildungen, Feste & Jugendarbeit: Wehren starten wieder durch

Die Pandemie als Herausforderung – das haben auch die Feuerwehren gespürt: eingeschränkte Jugendarbeit, weniger Übungsmöglichkeiten, keine Feste als Haupteinnahmequelle der Freiwilligen. Langsam kehren die Wehren zum Normalbetrieb zurück. Die NÖN holte eine Rückschau auf die vergangenen zwei Jahre ein.

„Das Können und Wissen unserer Floriani hat durch die fehlenden Schulungen und Übungen nicht gelitten. Alle sind bestens geschult und wissen genau, was zu tun ist“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl. Die größte Auswirkungen sieht er im Sozialen: „Gelitten hat sicherlich die Kameradschaft, da der persönliche Kontakt untereinander nur sehr beschränkt möglich war.“ Zu Einsätzen wurde nur die unbedingt erforderliche Mannschaft geschickt: „Somit haben wir es geschafft, dass seit Beginn der Corona-Pandemie keine einzige Feuerwehr im Bezirk ausgefallen ist.“

Weniger Einnahmen: Es wird gespart

Die finanziellen Ausfälle für die Wehren seien enorm gewesen – vor allem durch das Fehlen von Veranstaltungen, die die finanzielle Grundlage einer jeden Wehr bilden. Eine Gemeinde könne unmöglich diese entgangenen Einkünfte abfedern, bedauert Dangl: „Jetzt werden nur die äußerst notwendigen Anschaffungen getätigt und allgemein gespart.“ Finanzielle Unterstützung komme auch über den Fonds für Non-Profit-Organisationen.

Die Feuerwehren leisteten auch einen großen Beitrag in Sachen Pandemie-Bekämpfung: Viele Floriani waren in den Teststraßen aktiv oder sie übernahmen logistische Transporte. „Das haben die Feuerwehrmitglieder freiwillig gemacht. Lediglich die Treibstoffkosten wurden vorfinanziert“, zeigt Erich Dangl auf – dafür zollt er seinen Kameraden aus dem ganzen Bezirk große Anerkennung und Lob.

„Zeitsprung“ in Arbeit der Feuerwehrjugend

Die Jugendarbeit der Feuerwehren war in den vergangenen beiden Jahren nur eingeschränkt möglich. „Beinahe jede Prüfung für die Feuerwehrjugend ist ausgefallen, es gab auch keine Treffen“, blickt Christian Traschl, Sachbearbeiter für die Feuerwehrjugend im Bezirksfeuerwehrkommando, zurück. Der Zeitsprung von zwei Jahren sei schwierig, die Interessen von 13-Jährigen unterscheiden sich mitunter stark von den Interessen 15-Jähriger.

„Es gibt auch Jugendgruppen, die fast ganz von vorne anfangen müssen. Es ist nicht immer einfach, Betreuer zu finden, die Freude daran haben“, sagt Traschl: „Man merkt allgemein, dass weniger Leute kommen, es eine gewisse Trägheit gibt.“ Größte Herausforderung aktuell: Kinder wieder zu den Jugendstunden zu holen – und neue Mitglieder anzusprechen. Möglich sei das etwa über „Tage der offenen Türe“, Kooperationen mit Schulen oder Hausbesuche. Am 23. April steht für die jungen Floriani wieder der Wissenstest an, er findet heuer in Waldenstein statt.

Ausbildungen: Nachholen, was eingeschränkt war

Zur Arbeit der Feuerwehren gehören auch regelmäßige Ausbildungen, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten. Im Bezirk Gmünd passiere viel Basisausbildung als Grundlage für weitere Kurse, erklärt Johannes Müllner, der als Sachbearbeiter für die Ausbildungsarbeit zuständig ist: „Nach den Ausfällen und eingeschränkten Möglichkeiten haben wir wirklich Nachholbedarf.“ Vor allem deshalb, weil der Andrang hoch sei. Keine Selbstverständlichkeit: „Im städtischen Bereich ist es sicher schwieriger, am Land sind wir in einer besseren Position.“

