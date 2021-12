Ausblick der WK- und AK-Bezirkschefs: „Es geht nicht mehr“

Die politischen Entscheidungen vor Weihnachten lassen im Gmünder Bezirk nicht nur den Arbeiterkammerchef Michael Preissl, sondern auch die neue Wirtschaftskammer-Chefin Doris Schreiber besorgt in die Zukunft schauen.

Dabei hatte Schreiber eigentlich fürs neue Jahr einen ganz anderen Vorsatz: „Nicht unterkriegen zu lassen.“ Auch aus Unternehmersicht sei es an der Zeit, „endlich wieder voll durchzustarten“. Als vorige Woche bekannt wurde, dass zu Silvester die Sperrstunde für die Gastronomie doch auf 22 Uhr vorverlegt wird, hat sie ihre Vorsätze allerdings beiseitegeschoben: „Ich verstehe es nicht, es ist den Unternehmern gegenüber unverantwortlich.“

Sperren die Lokale um 22 Uhr zu, verlagere sich das Geschehen zudem nur in den privaten Bereich, meint Schreiber: „Wir in der Gastronomie machen alles, sind einer der sichersten Orte. Beim Wirten würde wenigstens alles in einem kontrollierten Rahmen ablaufen.“ Für viele Betriebe steige die Ungewissheit nun wieder, die Lage sei de facto unzumutbar: „Irgendwann laufen uns noch die letzten Mitarbeiter davon. Es geht nicht mehr.“

Auch Gmünds AK-Leiter Michael Preissl fürchtet, dass den Betrieben und deren Mitarbeitern allmählich die Luft ausgeht. „Wir haben viele Maßnahmen mitgetragen. Langsam fragen wir uns aber, ob das noch sinnvoll ist“, sagt er zur NÖN: „Den Verantwortlichen fehlt die Exit-Strategie – die Antwort auf die Frage, wie man irgendwann wieder zu einer Art Normalbetrieb finden könnte.“ Es müsse weg von anlassbezogenen Entscheidungen und hin zu einer strategischen Planung gehen. So müsse es im Gesundheitswesen aus der Defensive gehen: „Wenn der Bedarf steigt, so müssen eben der Ausbau des Gesundheitspersonals massiv vorangetrieben und die Bettenkapazität ausgebaut werden.“

An sich bewertet Preissl die Situation am Gmünder Arbeitsmarkt ausgesprochen positiv. Die Arbeitslosigkeit sei gering wie seit Jahren nicht, „die Betriebe prosperieren“, der Arbeitsmarkt habe 2021 keine einzige Firmeninsolvenz mit betroffenen Mitarbeitern bewältigen müssen. 2022 könne sich das ändern: „Stundungen von Sozialversicherung und Steuer laufen aus – ich fürchte, dass uns die zuletzt aufgeschobenen Insolvenzen erreichen.“ Die SPÖ, für die Preissl Vizebürgermeister in Schrems ist, fordert aus dem Grund eine Fortsetzung der Stundungen zumindest bis Februar.

WK-Chefin Schreiber hat jetzt einen anderen Vorsatz für 2022: „Wir wollen für unsere Mitglieder da sein und aufholen, was in den Covid-Jahren verpasst wurde.“