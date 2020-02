Die heimische Gastro-Elite versammelte sich in Grafenegg, um 67 Wirtshauskultur-Wirtshäuser mit dem Prädikat „Top-Wirt 2020“ auszuzeichnen. Aus dem Bezirk Gmünd wurden das Gmünder Stadtwirtshaus „Hopferl“ von Sepp und Monika Hag sowie das Litschauer Gasthaus Kaufmann von Leopold Hofbauer zum „Top-Wirt 2020“ gekürt.

Für Leopold Hofbauer vom Gasthaus Kaufmann ist das bereits die dritte „Top-Wirte“-Auszeichnung nach 2010 und 2017. „Das ist ein Zeichen, dass wir unsere Qualität halten konnten und ein tolles Team haben“, so Hofbauer. „Natürlich werden wir versuchen, noch etwas besser zu werden.“ Dazu trägt auch die Ausbildertrophy, die Hofbauer im Vorjahr erhalten hat, bei. „Wir haben wieder einen Lehrling, der einen ausgezeichneten Erfolg erzielt hat. Der Großteil unserer Lehrlinge bleiben uns erhalten“, freut sich der Gasthausbetreiber.

Hopferl bereits zum zehnten Mal „Top-Wirt“

seidlsoukup.at Monika und Sepp Hag vom Gmünder Stadtwirtshaus Hopferl erhielten ihr Top-Wirte-Prädikat von Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner, Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung (links) sowie Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur (rechts) überreicht.

Monika und Sepp Hag vom „Hopferl“ durften die „Top-Wirte“-Auszeichnung bereits zum zehnten Mal in Empfang nehmen. „Seit wir auf am Stadtplatz sind, sind wir Top-Wirte“, betont Sepp Hag. 2014 wurde das Hopferl sogar „Aufsteiger des Jahres“. „Wir leben Regionalität, das ist unsere Einstellung. Dieses Prädikat verkörpert unsere Philosophie von Kochkunst, Servicequalität, Gastgebereigenschaften sowie Regionalität und Saisonalität“, so Hag, der mit dem Hopferl weiterhin zum Kreis der Besten gehören will.