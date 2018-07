Aufgrund eines technischen Gebrechens war ein im Nahebereich des Baches abgestellter Pkw über eine Böschung ins Wasser gerollt und so abgesunken, dass nur ein kleines Stück des Hecks herausragte. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Florianis ist kein Umweltschaden eingetreten, das Auto ist aber schrottreif.

Braunau wird Schauplatz von Premiere

Die Braunau bei Niederschrems wird übrigens schon in wenigen Tagen Schauplatz einer großen Premiere: Erstmals wird hier am 12. August ein Bezirks-Wasserdienst-Leistungsbewerb der Feuerwehr ausgetragen. Ab 8 Uhr gibt es dabei im Bereich des Feuerwehrhauses in Niederschrems Spannung und Action, an die 150 Teilnehmer werden erwartet.

Mehr dazu in der kommenden Gmünder NÖN ab 1. August!