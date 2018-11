Nächster verheerender Autounfall ausgerechnet im vierspurigen Bereich der B41 zwischen Gmünd und Schrems: Auf Höhe der Brücke ereignete sich am 6. November gegen 13.30 Uhr eine Karambolage mit gleich fünf beteiligten Fahrzeugen!

Die wichtigste Nachricht: Es gab „nur“ fünf Leichtverletzte. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter die Unfallverursacherin aus dem Raum Weitra. Die Pensionistin geriet in der Rechtskurve aus Fahrtrichtung Gmünd kommend aus noch ungeklärter Ursache über beide Fahrbahnen in den Gegenverkehr, dabei dürfte sie laut Polizei vier hintereinander in Richtung Gmünd kommende Fahrzeuge gerammt haben.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rotem Kreuz die Wehren Hoheneich, Gmünd und Schrems (Letztere wurden mit Kränen nachalarmiert) mit acht Fahrzeugen und 24 Mann.

Mehr dazu in der nächsten Gmünder NÖN ab 7. November.