Bäderbilanz: Saison war gut, aber teils Fragen zum nächsten Jahr offen

Besonders an heißen Tagen war das Moorbad Schrems sehr gut besucht. Auch der Beachvolleyballplatz wurde gut genutzt. Nachdem sich die Badegäste im vergangenen Jahr von Sprungbrett und Co. verabschieden mussten, durften sich heuer die kleineren Besucher über das neue Wasserspielgerät freuen. Auch ein neuer Baum wurde gesetzt, um im Kinderbereich künftig für mehr Schatten zu sorgen. Zudem wurden bereits einige Steganlagen erneuert.

„Der Hauptsteg kommt nächstes Jahr an die Reihe“, so Bürgermeister Peter Müller. Mit dem Restaurant hat das Moorbad jedoch ein Sorgenkind: Hauptsächlich aufgrund von Personalproblemen wurde der derzeitige Pachtvertrag wie berichtet gekündigt. Ein neuer Pächter wird bereits gesucht. Aber vorläufig kein Grund zur Sorge – das Restaurant im Moorbad bleibt noch bis Saisonende im September geöffnet.

Besucherrekord im Gmünder Strandbad

Extrem gut lief die Saison im Strandbad Gmünd-Breitensee. „Ich arbeite hier nun seit sechs Jahren und das war die beste Saison“, sagt Kioskbetreiber Karl Ferus. Nach einem schwachen Mai ging es im Juli und August steil bergauf mit der Besucherzahl. Auffällig war, dass der Großteil der Besucher laut Ferus nicht aus der unmittelbaren Umgebung kam, sondern aus ganz Österreich und besonders aus Tschechien. „Unsere tschechischen Gäste kommen vor allem wegen der guten Infrastruktur im Strandbad und den günstigen Preisen“, so Ferus. Auch biete der Kiosk ein breites Angebot. Dieses Jahr gab es erstmals auch vegane Gerichte, die gut ankamen.

„Momentan betreiben wir den Kiosk zu viert. Trotzdem mussten wir an manchen Tagen Zwangspausen einlegen, weil uns das Geschirr ausging. Teilweise verkauften wir mehr als 100 Menüs am Tag.“ Auch im September erwartet Karl Ferus noch viel Kundschaft, nämlich Spaziergänger und Radgruppen. Nach sechs Jahren tritt der Kioskbetreiber aber nach Saisonende seine Pension an. Wie in Schrems wird auch in Gmünd noch nach einem geeigneten Nachfolger gesucht. Der Badebetrieb soll aber nächstes Jahr unverändert wieder starten.

Hausschachenteich beliebter Treffpunkt in Weitra

Ebenfalls gut angenommen wurde der Hausschachenteich in Weitra. Den eintrittsfreien Naturbadeteich und die zur Freizeitanlage gehörenden Beachvolleyballplätze nutzte von Mai bis September vor allem die regionale Bevölkerung. „Besonders an heißen Tagen und am Wochenende war der Hausschachenteich eine willkommene Abkühlung für viele Familien“, so Bürgermeister Patrick Layr. Auch das Badebuffet, wo man Eis, kleine Speisen und Getränke erwerben kann, war ein beliebter Treffpunkt. Im kommenden Jahr sind weitere Steganlagen sowie Wartungsarbeiten im Motorikpark geplant.

Strandbad Litschau sucht neuen Bademeister

Nicht nur viel Besuch, sondern auch gutes Feedback in den Google-Rezensionen und erstmals auch von Seiten der NÖ-Card gab es für das Strandbad Litschau am Herrensee. Es hatte am Wochenende, in der Hauptsaison – der letzten Schulwoche und in den Sommerferien – jeden Tag geöffnet. Man bemühte sich, das neue Betriebskonzept umzusetzen: Der Spielplatz wurde erweitert, der Kinderbereich beschattet und ein neuer Steg errichtet. Besonderer Wert wurde auf die Einbindung in die Natur gelegt, etwa mit der Einrichtung eines Sandstrandes.

Auch an Veranstaltungen mangelte es nicht: Nach dem Schrammelklangfestival und dem Theaterfestival Hin & Weg wird die Saison nächsten Samstag mit einem Familien- und Gesundheitstag abgerundet. Kulinarisch ist man am Herrensee ebenfalls bestens versorgt, denn es gibt gleich zwei Restaurants. Café und Eissalon „Verweilzeit“ hat noch bis Oktober geöffnet, so kann man das Café auch bei den Litschauer Oktoberfestl'n besuchen. Nach der Winterpause wieder geöffnet wird am 1. April nächsten Jahres.

Der Saisonstart des Badebetriebs im Strandbad nächstes Jahr ist allerdings noch unklar, denn der hängt vom Erfolg der Suche nach einem neuen Bademeister ab. Die Suche wird Anfang des neuen Jahres gestartet. „Der Badebetrieb wird aber auch nächstes Jahr wieder starten. Wir wollen auf jeden Fall die Organisation noch weiter verbessern und auch unsere Radfahrer mit neuen Stellplätzen versorgen“, so Stadtamtsleiter Jürgen Uitz.