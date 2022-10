Ballsaison: Tanzbein wieder schwingen lassen

Mit dem großen Highlight, dem „Opernball des Waldviertels“, hat die Ballsaison im Bezirk Gmünd genau genommen schon am 24. September begonnen. Der Garnisonsball lockte als Fixpunkt im jährlichen Veranstaltungskalender auch nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder viele Besucher ins Schloss Weitra, erwartungsgemäß kamen auch zahlreiche Ehrengäste.

Während für den Garnisonsball der Termin im September bereits eine Tradition ist, wurden andere Bälle vom eigentlichen Herbst- oder Wintertermin in den September vorverlegt. Der Maturaball des Gmünder Schulzentrums – bis vor der Pandemie war ein Termin rund um den Landesfeiertag am 15. November verankert – fand heuer unter dem Motto „Après School - Ab jetzt geht’s nur mehr bergauf!“ ebenfalls am 24. September statt. Veranstaltungsort blieb die Stadthalle in Schrems.

Groß war die Schar an Ehrengästen, die heuer zum Garnisonsball auf Schloss Weitra kam. Foto: Foto Archiv

Manches hat sich verändert

Anders als beim Maturaball des Gymnasiums: Statt wie üblich am 5. Jänner feierte man heuer schon am 17. September zum Motto „Red Carpet – Mit Stil zum Ziel“. Hinsichtlich der Location wechselten die Maturanten auf das Schloss Weitra. Nicht zum ersten Mal: Nachdem der Maturaball in den vergangenen beiden Jahren nicht im Herbst abgehalten werden konnte, sind schon die vorigen Abschlussklassen aufs Schloss ausgewichen – allerdings erst im Mai. Bis vor einigen Jahren hat auch die HLW Zwettl zum Maturaball in die Schremser Stadthalle geladen, nun findet der Ball in Zwettl statt.

In der Veranstaltungslandschaft hat sich nicht erst durch die Covid-Pandemie manches geändert. Ältere Semester erinnern sich noch an Zeiten, in denen der Ballbesuch in der Bezirkshauptstadt Gmünd streng nach Parteien getrennt war.

Manches ist vorbei

Den einen oder anderen Ball gibt es inzwischen nicht mehr. Ein Beispiel dafür: der Heidenreichsteiner Stadtball. Früher gab es in der Burgstadt und auch in den Katastralen während des Faschings Feuerwehrbälle, Bauernball, Arbeiterball, Maskenbälle, Gewerbeball und Rot-Kreuz-Ball. Im Laufe der Jahre schwanden die Ballbesucher und so entschloss man sich zu einer Fusion, die viele Jahre für eine volle Margithalle sorgte.

Mit dem Stadtball, der vom Fußballklub, der Feuerwehr und den Parteiorganisationen ÖVP und SPÖ ins Leben gerufen wurde, rückte Heidenreichstein in den Ballmittelpunkt des Bezirkes und lud 20 Mal zu diesem Event, ehe im Jahr 2017 das überraschende Ende des Stadtballs verkündet wurde, als die Kosten nicht mehr tragbar waren. Übrig blieb der Sommernachtsball der ÖVP – allerdings schon Mitte September.

Manches ist neu

Gänzlich außerhalb der Ballsaison liegt eine Veranstaltung, die heuer erstmals über die Bühne ging. Die Bezirksbäuerinnen rund um Marion Kuben haben im Juni zum ersten Sommerball der Bäuerinnen in die Käsemacherwelt in Heidenreichstein geladen. In der Pandemie hat auch die Vernetzung der Bäuerinnen untereinander gelitten, der Ball sollte dem entgegenwirken.

Ein über die Grenzen des Bezirkes hinausgehendes Ball-Highlight erwartet Interessierte im Winter trotzdem noch: Die Rauchfangkehrer haben ihren Ball für 13. Jänner im Hotel der Sole-Felsen-Welt geplant. „Der Ball ist ein traditioneller Fixpunkt, Gmünd hat sich als Veranstaltungsort etabliert“, sagt Andreas Weissensteiner, neben Thomas Semler für die Organisation zuständig: „Durch die vergangenen Jahre sind wir im Verschieben und Absagen so erfahren, dass ich mir darüber keine Sorgen mache.“

