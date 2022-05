Bargeld oder Karte: "Viele hatten noch nie eine Bankomatkarte"

Werbung

Immer weniger Bankfilialen und Bankomaten stehen der Bevölkerung zur Verfügung. Alleine im voren November wurden sieben der 18 Standorte der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel aufgelassen und drei zu Beratungs-Bankstellen mit Selbstbedienungs-Foyers ohne Schalter umgebaut. Bank Austria, Sparkasse, Volksbank, Post & Co bauten schon vorher ab, zuletzt verschwand die SB-Stelle in Harbach. Hat das Bargeld in Zeiten von Online-Banking und Kreditkarten überhaupt noch eine Bedeutung? Und: Was bedeuten die Entwicklkungen für die ältere Bevölkerung?

Die zweite Frage beantwortet der erst in der Vorwoche gewählte neue Bezirksvorsitzende des Pensionistenverbandes Michael Preissl mit einem eindeutigen „Ja, denn gerade in der älteren Bevölkerung hat das Bargeld einen sehr großen Stellenwert. Viele hatten noch nie eine Bankomatkarte. Sie zahlen lieber mit Münzen und Scheinen.“ Durch die Schließung der Bankfilialen in kleineren Gemeinden falle der persönliche Kontakt zu Bankangestellten weg, werde die Abhebung vom Konto ohne elektronischem Gerät unmöglich. „Eine Bankomatkarte ist schnell gelöst. Aber die Frage, wie man damit umgeht, ist für betagte Personen eine oft unüberwindbare Hürde“, ist Preissl.

Avia-Station: Cash so lange wie möglich beibehalten

Selbstverständlich gebe es online-fitte Senioren. Den Anderen bleibe aber nur, die Bankomatkarte jemandem anzuvertrauen, der dann das Bargeld nach Hause bringt. „Diese Senioren sind nicht mehr Herr über ihr eigenes Geld, das verzweifelt sie natürlich.“

Auch für den Bezirksobmann im Seniorenbund, Raimund Fuchs, ist die Schließung von Bankstellen und Bankomaten schlimm. „Das trifft vor allem jene, die gerne mit Bargeld zahlen oder eines brauchen“, sagt er. Mit Beschwerden dazu sei er aber bisher noch nicht konfrontiert worden.

Die Avia-Station von Andreas Weber in Gmünd ist eine der ganz wenigen Tankstellen des Bezirkes, in der noch mit Bargeld bezahlt werden kann. „Wir schauen uns jedes Jahr genau an, wie das Verhalten unserer Kunden bei der Kassa ist. Seit 25 Jahren ist ein sehr leichter Rückgang bei der Barzahlung zu verzeichnen“, meint Weber, der am Beginn der Coronapandemie mit einem vermehrten Einsatz von Kreditkarten gerechnet hatte. „Das blieb aber aus, obwohl in vielen Geschäften darauf verwiesen wurde, lieber mit Karte zu zahlen, um das Risiko der Ansteckung zu minimieren. Bei uns hat das aber keine Rolle gespielt.“

Egal wie alt oder jung die Kunden der Avia-Station seien, sie schätzen die Anwesenheit der Mitarbeiter, an die man sich sofort bei Problemen beim Tanken, beim Auto oder beim Zahlen wenden könne, betont der Chef. „Deshalb werden wir dieses Service solange es geht beibehalten und werden keine bargeldlose Tankstelle“, sagt er. Mit dem Bankomatgerät, das sich bei dieser Tankstelle befindet, hat Andreas Weber nichts zu tun. Bis vor einem Jahr betreute dieses die Volksbank, jetzt ist PSA-Payment dafür zuständig.

In der Gastronomie ist das Bargeld nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel bei den Gästen aller Generationen. „Natürlich bieten wir auch die Möglichkeit, mit Kreditkarte zu bezahlen“, sagt Bezirkswirtesprecherin Doris Schreiber. Für dieses Service müssen jedoch die Wirte Gebühren leisten. „Ganz verstehen kann ich das nicht. Wir Wirte sind ja keine Bank.“

Bargeld gibts auch schon an der Supermarkt-Kassa

Das Fehlen von Banken und/oder Bankomaten machte einige Gemeinden erfinderisch, so die Führung von Amaliendorf-Aalfang. Seitens der Gemeinde wurde hier wie berichtet nach Auflassung der Raiffeisen-Bankstelle ein Shuttledienst zu den Banken in Schrems oder Heidenreichstein eingeführt. „Man muss sich dazu nur einen Tag vorher anmelden“, sagt Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ): „Dieses noch sehr neue Angebot wird schon angenommen. Wir rechnen aber mit einem Anstieg an Fahrten.“ Auch für ihn selbst sei die Bankschließung eine Umstellung gewesen. „Wir waren mit der Bankstelle verwöhnt. Jetzt muss man halt überlegen, ob man ausreichend Bargeld daheim hat“, sagt Schindl. Er versteht, dass Bankfilialen, die sich nicht rechnen, geschlossen werden. „Wir als Gemeinde können uns genauso keinen Bankomaten, der um die 10.000 Euro pro Jahr kostet, leisten.“

Eine weitere Möglichkeit, in der Marktgemeinde direkt zu Bargeld zu kommen, gibt es im Nah- und Frisch-Markt: „Hier kann man bei der Bezahlung mit der Bankomatkarte auch gleich Bargeld von seinem Konto abheben“, erklärt Schindl. Das Service bieten bereits sehr viele Märkte an. „Wir haben damit eine Dienstleistung aufgebaut und bieten unseren Kunden eine Alternative zu den geschlossenen Bankstellen und Bankomaten, die somit ganz einfach zu Bargeld kommen“, betont Christoph Kastner von der Kastner-Gruppe.

Auch beim Handelshaus Kiennast hielt dieses Service bereits Einzug. „Auch in vielen unserer Märkte kann man Geld vom Konto beheben.“

