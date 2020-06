Amaliendorf-Aalfang: Kropacek kritisierte 2015 nur fehlende Kennzeichnung des Behinderten-Parkplatzes vor barrierefreiem Amtshaus und barrierefreier WC-Anlage (Spielplatz), wo eine kleine Rampe „optimiert“ werden solle. Ihr Fazit 2020: Alles beim Alten!

Brand-Nagelberg: Auch hier änderte sich laut Kropacek zu 2015 nichts – was schwerer wiegt: Die Amtstür sei kaum zu öffnen, die Glocke zum Hilfeholen zu hoch, „Behindertenparkplatz und barrierefreies WC fehlen“.

Bad Großpertholz: Vor der barrierefreien Amtsstube muss immer noch eine 4cm hohe Stufe überwunden werden, Kropacek fehlt der Wegweiser zum öffentlichen WC und dort die Möglichkeit, die Tür zu versperren.

Eggern: Auch 2020 fand Kropacek hier kein öffentliches WC vor, das Gemeindeamt blieb wegen etlicher Stufen unerreichbar. Aber: Der neue Gemeindechef habe konkrete Pläne angekündigt.

Eisgarn: Für die Testerin nach dem Umbau 2017 die Vorzeigegemeinde. Nur den Hinweis, dass das nächste, rund um die Uhr offene Behinderten-WC in Litschau ist, empfiehlt sie noch.

Gmünd: Der Behinderten-Parkplatz in der Walterstraße als einziges Manko ist für Kropacek immer noch zu kurz, sie rät den Wechsel der Straßenseite.

Großdietmanns: Kropacek freuen der behindertengerechte Umbau der öffentlichen WCs und die Glocke zum Amtshaus, die Entfernung von Hürden über Gehsteigkante und im Eingangsbereich seien im Maßnahmenkatalog 2020.

Großschönau: Das öffentliche WC wurde nach 2015 rasch umgebaut, auf einen besseren Behinderten-Parkplatz und eine Abschrägung der Bordsteinkanten vorm Gemeindeamt im Zuge einer Umgestaltung des Platzes wartet sie noch.

Haugschlag: Kropacek sieht keine Veränderung, die Stufe zum Amt behindere trotz anderweitiger Ankündigung noch.

Heidenreichstein: Das Amtsgebäude durchlebte seit 2015 wie berichtet den Wandel von „absolut nicht barrierefrei“ zur „absolut gelungenen Umsetzung der Barrierefreiheit“ – samt Behinderten-WC und Aufzug zum Polizeiposten.

Hirschbach: Außer fehlender Beschilderung des Parkplatzes für Kropacek gut.

Hoheneich: Etliche empfohlene Maßnahmen waren schon beim zweiten Besuch Kropaceks 2017 umgesetzt, durch die abgeschrägte Stufe zum Amt ist dieses nun wirklich barrierefrei.

Kirchberg: Hier freute Kropacek schon 2017 ein adaptierter Eingang. Behinderten-WC und die Kennzeichnung des Behinderten-Parkplatzes fehlen noch.

Litschau: Das Amt ist für Kropacek nach der barrierefreien Adaptierung des Stadtplatzes inklusive Stadtamt und Weg zum Seniorenwohnheim tiptop – keine weiteren Empfehlungen mehr!

Moorbad Harbach: Bis auf das Anbringen einer Glocke sei hier, so Kropacek, seit 2015 und der Ankündigung eines Umbaus des durch Stufen beeinträchtigten Amts-Zuganges nichts verbessert worden. Selbst der Hinweis auf das Behinderten-WC bei der Kirche fehlt ihr.

Reingers: Gut, Kropacek freut die Zusage von Schildern für den Parkplatz und das nächste Rollstuhl-WC.

Schrems: Nach dem barrierefreien Umbau des Stadtamtes fehlt Kropacek nur noch die Beschilderung der öffentlichen WCs. Sie freut, dass auch die Polizei nun per Aufzug erreichbar ist.

St. Martin: Versprochene bauliche Maßnahmen wurden inklusive barrierefreiem Zugang zum Arzthaus umgesetzt, Kropacek fehlt nur die (nun zugesagte) Parkplatz-Kennzeichnung.

Unserfrau-Altweitra: Auch hier freut sich die Testerin über eine nun „total barrierefreie Gestaltung“ des Amtes mit Rampe, automatischer Schiebetür oder gekennzeichnetem Parkplatz.

Waldenstein: Der Eingang wurde mit einer Rampe gestaltet, Behinderten-WC und -Parkplätze sind nach Wissensstand von Kropacek in Planung.

Weitra: Das Rathaus war für Kropacek wegen der baulichen und örtlichen Gegebenheiten schon 2015 ein Sorgenkind, seither wurde immerhin ein Plattformlift installiert: Zumindest der Parkplatz solle aus der „katastrophalen Hanglage direkt neben der Straße“ befreit und beim meist verparkten Seiteneingang angelegt werden.