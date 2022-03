Bauernkammer-Obmann Wandl: „So trocken wie seit 30 Jahren nicht“

Die seit Wochen anhaltende Trockenheit ist auch im Gmünder Bezirk ein großes Thema. „Der fehlende Niederschlag ist natürlich ein Riesenproblem“, erklärt Markus Wandl, Obmann der Bezirksbauernkammer.

Bauernkammer-Obmann Markus Wandl hofft auf Niederschlag. Foto: Foto Archiv

Beim Wintergetreide schaue es mittlerweile „sehr, sehr schlecht“ aus, dieses brauche unbedingt Wasser, um wachsen zu können. „Es ist so extrem trocken, wie ich es in den über 30 Jahren, die ich Landwirt bin, um diese Jahreszeit noch nicht erlebt habe“, erzählt Wandl. Alle Kulturen in der Landwirtschaft könnten momentan nicht wachsen, weil es zum einen keine Feuchtigkeit gebe, zum anderen die Morgentemperaturen noch immer sehr kalt seien.

Samen liegen im Boden und keimen nicht

Der Anbau der Sommerkulturen sollte jetzt beginnen, bis Mitte, Ende April sind die Felder normalerweise bestellt. „Teilweise kann man sie ja bestellen, weil man leicht in den Boden kann. Aber es bringt nichts, weil die Sämereien im Boden wegen der fehlenden Feuchtigkeit nicht keimen“, sagt Wandl. Außerdem sei die Bodentemperatur ohnehin noch viel zu niedrig, meint er: „Es ist wirklich ganz extrem.“

Es werde schon länger überlegt, welche alternativen Kulturen man auf Ackerflächen in Trockengebieten anbauen könnte. Vorerst bleibt nur: „Hoffen wir auf Niederschlag und eine positive Entwicklung des Wetters.“

Eher keine Probleme für Viehbauern

Die Viehbauern könnten Probleme bei der Versorgung ihrer Tiere bekommen, wenn im Grünland mangels Regens kein Futter wächst. Doch hier gibt Wandl Entwarnung: „Es ist noch einiger Vorrat an Futter da, diesbezüglich war das Vorjahr nämlich sehr gut.“ Hinaus auf die Weiden geschickt werde das Vieh im Bezirk Gmünd erst ab Mai, da die Vegetation hier einfach später dran ist als in anderen Gebieten. Bezüglich der Wasserversorgung der Tiere hätten sich die Bauern aufgrund ihrer Erfahrungen mit sehr trockenen Jahreszeiten bereits „so weit gerichtet, dass das funktioniert“.

Borkenkäferproblem könnte immens werden

Für die Forstwirtschaft sieht Wandl, wenn es so trocken bleibt, wieder Herausforderungen mit Schädlingen kommen: „Wenn der Baum keinen Saft hat, hat er keine Widerstandskraft gegen den Borkenkäfer.“ Besonders betroffen sei die Fichte. Willibald Hafellner vom Kinsky‘schen Forstamt Burg Heidenreichstein ergänzt: „Im Oberen Waldviertel fliegen die Borkenkäfer noch nicht, weil die Nächte noch kalt sind.“

Solange es so kühl sei, bräuchten die Bäume nicht so viel Feuchtigkeit. Bleibe es aber auch im April trocken, werde es im Forst Probleme geben.

Teichwirtschaft nicht eingeschränkt

Mario Klopf sieht keine Probleme für die Karpfenproduktion im Raum Weitra. Foto: Archiv

Produktionstechnisch grundsätzlich kein Problem durch fehlende Niederschläge im südlichen Teil des Bezirks sieht Mario Klopf von der Fürstenberg’schen Forst- und Güterdirektion in Weitra. Durch Fließgewässer versorgte Teiche seien nicht betroffen, denn: „Alle Bäche rinnen, auch aus Drainagen kommt Wasser.“ Bei den nur von Regen gespeisten Himmelsteichen „fehlt ein bissl was, das schränkt die Produktion aber nicht ein“, meint Klopf.

Schwierig werde es, falls im Frühjahr und Sommer kein Wasser komme und im Herbst, wenn die Fische größer sind, fehle. Teiche mit kleinem Einzugsgebiet, die von Winterniederschlägen leben, könnten mangels Schmelzwassers niedrigere Pegel aufweisen, zum Beispiel der Altweitraer Teich. Allerdings: „Der wird in fünf Jahren wahrscheinlich nur drei Mal voll“, relativiert Klopf.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.