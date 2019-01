Baum auf Volksschul-Dach: Turnsaal gesperrt!.

privat

Ein extremer Schneesturm am späten Abend des 14. Jänner, der den Bezirk Gmünd durchstreifte, zog nicht nur eine Serie an Fahrzeugbergungen für die Feuerwehren nach sich: In Schrems wurde eine rund 60 Zentimeter dicke Eiche entwurzelt und stürzte auf das Turnsaal-Dach der Volksschule. Er ist vorerst unbenützbar und gesperrt.

