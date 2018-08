Nach wie vor gehören die Baustellen auf den Straßen im Bezirk zum Alltag – und es werden wieder mehr. Die NÖN bringt den Überblick über die Arbeiten der Straßenmeistereien des Landes NÖ im Bezirk.

Nondorf.

Hier ist derzeit die Straßenmeisterei Schrems mit der Ortsdurchfahrt beschäftigt. Ab 6. August wird der „Nondorfer Berg“ zwischen Gasthaus Ambrozy und dem Leonardo eine Woche lang gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Schrems bzw. Kirchberg. „Wir sind bereits dabei, den Gehsteig zu verbreitern und beim Gasthaus Ambrozy einen neuen zu errichten“, sagt Straßenmeister Martin Pichler. Ab 6. August geht es dann ums Fräsen und Asphaltieren der Ortdurchfahrt.

Schrems.

Nächstes Projekt ist die Sanierung der B30 im Bereich Eugenia und Kottinghörmanns inklusive Kreisverkehr. Hier werden Drainagen installiert. Ende August bzw. Anfang September muss auch mit einer Straßensperre zum Aufbringen der neuen Straßendecke gerechnet werden.

Eisgarn.

Im Bereich der Straßenmeisterei Dobersberg ist die B5-Baustelle in Eisgarn noch in Arbeit. Momentan ist sie befahrbar, zwischen 6. und 17. August gibt es allerdings wegen der Asphaltierungsarbeiten eine Totalsperre. Die Umleitung erfolgt von Heidenreichstein kommend über Eggern und Leopoldsdorf zur B5 in Richtung Tschechien und für die Richtung Litschau über Kleinradischen über Eisgarn nach Litschau und zurück.

Unterlembach.

Die Brückenmeisterei Zwettl ist noch bis Anfang dieser Woche in Unterlembach im Einsatz. Hier wird die Brücke im Ort saniert und die Fahrbahn neu asphaltiert.

Bad Großpertholz.

Danach arbeitet die Brückenmeisterei in der Gemeinde Bad Großpertholz. Die Holzbrücke zwischen Scheiben und Reichenau wird durch eine Betonbrücke ersetzt. Dazu muss diese Woche eine eigene Umfahrung geschüttet werden. Ab 5. August beginnen die Brückenbauarbeiten und die notwendige Totalsperre.

Oberlainsitz.

Die Straßenmeisterei Weitra ist nach wie vor auf der B41 im Bereich Oberlainsitz (Gemeinde St. Martin) aktiv. „Wir liegen sehr gut im Bauzeitplan, sind sogar um 14 Tage vorne“, sagt Straßenmeister-Stellvertreter Franz Schneider. Diese Woche wird eine Recycling-Schicht auf der Fahrbahn aufgebracht, dann wird von Leyrer+ Graf asphaltiert. Die Straßenmeisterei Weitra widmet sich danach noch dem in Arbeit befindlichen Radweg und den Nebenanlagen.

Raum Weitra.

Ab 13. August geht das Fräsen und Neuasphaltieren der B41 im Abschnitt Weitra bis Roßbruck weiter, halbseitige Straßensperren sind nötig. Die Sanierung der Schützenberger Brücke durch Leyrer+ Graf wird voraussichtlich bis 31. August dauern. Die Asphaltierung ist für die zwei letzten Augustwochen anberaumt. Laut dem zuständigen Bauleiter Paul Flicker sind die Brückenpfeiler großteils saniert, die fehlende Sickermulde soll im September errichtet werden.

„Der Verkehr über die Brücke ist dadurch aber nicht beeinträchtigt“, so Flicker, der vor allem die Koordinierung der Großbaustelle als Herausforderung hervorhebt: „Das gesamte Personal hat bisher sehr intensiv gearbeitet. Sogar am Wochenende standen die Mitarbeiter im Einsatz, das ist nicht selbstverständlich.“ Auch die terminliche Koordinierung und Zusammenarbeit mit sechs Spezialfirmen sei optimal verlaufen. Auch das Wetter spielte mit – nur ein ganzer Tag fiel wegen Starkregens aus. „Das alles wird hoffentlich auch in den letzten vier Wochen passen“, so Flicker.

Erledigt ist die Installierung der Randbalken und Tragwerks-Abdichtungen in Richtung Linz. Derzeit erfolgt das Anbringen der Randbalken Richtung Weitra. Außerdem müssen noch die Tragwerksentwässerung und die Leitschienen installiert werden, weiß Flicker, der auch für die Baustellen in Weitra bei der Grünbachbrücke und der Brücke zum Veitsgraben zuständig ist. Diese Sanierungen sollen ebenfalls bis Ende August abgeschlossen sein.