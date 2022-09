Betreuer: „Der Husky hatte keine Verletzung“

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Ein Sturm richtete im Februar im Großraum Heidenreichstein bei einem Betreiber einer Husky-Zucht schwere Schäden an: „Die Eternitplatten der Überdachung flogen davon und erschlugen vier Hunde. Einer wurde sogar geköpft. Es war furchtbar, und wir standen einige Tage unter Schock. Ich war über 18 Jahre Züchter, jetzt hat mein Sohn den Betrieb übernommen und ich bin nur mehr Helfer“, schilderte ein 55-Jähriger vor Gericht.

Er bestritt, nicht rechtzeitig einen Tierarzt gerufen zu haben, um einen verletzten Hund zu versorgen. „Er hat normal gefressen und getrunken. Erst Tage später, am Sonntagabend, ist er zusammengefallen. Am Montag, am Weg zum Tierarzt, ist er verendet“, beteuerte er seine Unschuld zur Tierquälerei. Der Sturm habe eine Woche vorm Ableben des Tieres gewütet, da sei der Hund nicht verletzt worden. Da mehrere Zeugen das Tier unverletzt nach dem Sturm gesehen haben, und der Zeitpunkt des Orkans nicht genau zu fixieren war, sprach der Richter den Waldviertler im Zweifel frei.

