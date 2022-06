Betreuungsmöglichkeiten für Kinder: Wohin in den Ferien?

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

So schnell vergeht die Zeit: In weniger als einem Monat beginnen die Sommerferien. Viele Eltern beschäftigt die Frage, wo und wie ihre Kinder in dieser Zeit betreut werden. Ein Rundruf im Bezirk zeigt: Angebote gibt es in allen Regionen – allerdings unterschiedlich ausgeprägt.

In der Kleinregion Waldviertel-Nord wird seit sechs Jahren die Kinder- und Ferienakademie über die W4 Projects Gmbh angeboten. Ein Projekt, mit dem Kinder aus Eggern, Eisgarn, Haugschlag, Heidenreichstein, Litschau und Reingers ein Betreuungsangebot haben – und die jeweils anderen Gemeinden kennenlernen können. „Die Vernetzung von Kindern aus unterschiedlichen Gemeinden der Kleinregion war schon zu Beginn ein großes Ziel“, erklärt Geschäftsführerin Doris Maurer. Jede Gemeinde ist jeweils für eine Woche lang Standort der Kinder- und Ferienakademie. Hauptsächlich seien zwar die Betreuungswochen in der eigenen Gemeinde gefragt, sagt Maurer. Aber: „Wesentliches Kriterium sind auch die Erreichbarkeit der Gemeinde und die Themenschwerpunkte.“

Jede Woche steht unter einem anderen Motto: Von „Wasserratten aufgepasst“ in Haugschlag übers „Blaulichtcamp“ in Eisgarn bis zu den „Tierdetektiven“ in Heidenreichstein. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen vier und 15 Jahren, gebucht wird über ein Online-Formular. Dass es das Angebot gibt, sei wichtig – ganz unabhängig vom Betreuungsbedarf, meint Doris Maurer: „Manche Kinder wollen auch einfach deshalb teilnehmen, weil Freunde dabei sind.“

Pädagogen kennen Ort und Kinder bestenfalls schon

Eltern können wählen, ob die Kinder nur vormittags oder ganztägig betreut werden. Das Personal wird von der W4 Projects Gmbh zur Verfügung gestellt – bevorzugt direkt aus der Kleinregion. Denn: „Der Vorteil dabei ist, dass sie die Gegebenheiten vor Ort und viele Kinder bereits kennen.“

Für Pädagogen, die gerade erst ihre Ausbildung absolvieren, sei das Programm zudem eine gute Möglichkeit zum Sammeln von Erfahrungen und binde junge Arbeitskräfte bereits an die Region: „Pädagogen lernen über die Akademie oft Kinder für ihre weitere Arbeit an den Kindergärten oder Schulen kennen.“ Das Angebot werde gut angenommen, das Interesse variiert aber freilich von einer Gemeinde zur nächsten. Für die Woche in Heidenreichstein sind laut Maurer bereits alle Plätze ausgebucht.

Den Ansatz, Kinderbetreuung in den Ferien über Gemeindegrenzen hinweg zu organisieren, gibt es nicht nur im Norden des Bezirkes: Im Lainsitztal sind heuer wieder die Ferienspiele angesagt und in der Kleinregion Waldviertler Stadtland kommt es zum Comeback vom „Ferien(s)pass“. In den neun Sommerferienwochen gibt es je einen Nachmittag für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren abwechselnd in einer der neun Mitgliedsgemeinden. Mit einem ähnlichen Ziel wie im Norden: „Die Kinder sollen die Region kennenlernen“, sagt Projektleiterin Silke Kahl.

