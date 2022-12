Bewegte Geschichte: 100 Jahre České Velenice

Foto: NOEN

Die Stadt České Velenice, die nach der Grenzziehung durch den Friedensvertrag von St. Germain aus ursprünglich zum Bezirk Gmünd gehörenden Gebieten gebildet wurde, feiert heuer den hundertsten Jahrestag ihrer Gründung. Im Kulturhaus „Beseda“ wurde zum Anlass zum Festakt geladen – mit Rückblick auf die bewegte Vergangenheit und Ehrungen.

Bereits vor der Stadtgründung hatten die Gmünder Vororte Böhmzeil und Unter Wielands als Standort des Bahnhofes und der Eisenbahnwerkstätten große Bedeutung für die Region. Durch den Friedensvertrag von St. Germain infolge des Ersten Weltkrieges wurde das Gebiet von insgesamt 13 Gemeinden Teil der neugegründeten Tschechoslowakei. Die Geschichte, die folgte, spiegelt die europäische Zeitgeschichte wie im Brennglas wider: Im Oktober 1938 wurden die 1920 abgetrennten Gebiete dem Deutschen Reich angeschlossen, die Tschechen mussten die Stadt verlassen, wanderten ins Landesinnere ab .

Das dritte Drittel brachte „die besten Bedingungen“

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges der schwärzeste Tag der Stadtgeschichte: Am 23. März 1945 wurde der Bahnhof bombardiert, hunderte Menschen starben und wurden in der Pfarrkirche von České Velenice aufgebahrt. Im Mai 1945 folgte das Ende von Krieg und Naziherrschaft, nun wurden die deutschsprachigen Bewohner vertrieben.

Als 1948 die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht übernahmen, begann eine, wie Bürgermeister Jaromír Slíva betont, „schwierige Ära“. In der Folge wurde die Stadt hermetisch von Gmünd und der westlichen Welt, abgeschlossen. Mit dem Rest der Tschechoslowakei war die überall sonst an den Bezirk Gmünd angrenzende Stadt nur im Nordwesten verbunden. Aber, so Slíva: „Auch in Richtung Landesinnere gab es diese Abschottung, unsere Stadt war von allen Seiten eingegrenzt.“

Im November 1989 kam schließlich die große Wende in Gang, der „Eiserne Vorhang“ ist gefallen. „České Velenice wurde zu einer offenen Stadt, in der es wieder möglich wurde, mit den unmittelbaren Nachbarn zusammenzuarbeiten.“ Diese Zusammenarbeit hat mittlerweile in der EU einzigartige Ausmaße angenommen, gipfelte im Vorjahr in der Eröffnung des ersten grenzüberschreitenden Gesundheitszentrums Europas. „Das dritte Drittel unserer Stadtgeschichte leben wir nun also in den besten Bedingungen. Möge diese Zeitphase von Freiheit und Prosperität lange andauern.“

Beim Festakt wurden zahlreiche Bürgerinnen und Bürger geehrt, für Verdienste um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurden auch Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Altbürgermeister Otto Opelka mit dem „Silbernen Kastanienblatt“ (das Kastanienblatt ist Teil des Stadtwappens) ausgezeichnet. Rosenmayer: „Hundert Jahre nach der Gründung dieser Stadt gibt es nicht nur eine sehr gute Basis bei gemeinsamen Projekten, wir dürfen uns als echte Freunde bezeichnen.“

