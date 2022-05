Bezirksfeuerwehrtag: Junge Floriani gegen Überalterung gesucht

Werbung

Auf die Feuerwehren im Bezirk Gmünd kommt eine große Herausforderung betreffend dem Thema „Blackout“ zu (mehr dazu auf Seite 10). Das wurde beim Bezirksfeuerwehrtag am 29. April im Gmünder Kulturhaus klargestellt – nach einem besonders fordernden Jahr, in dem trotz Corona die bisher meisten Einsätze zu leisten waren und erstmals die 4.000 Mitglieder-Marke überschritten wurde.

Im Beisein von Vertretern fast aller Feuerwehren im Bezirk blickte Bezirksfeuerkommandant Erich Dangl stolz auf ein Jahr 2021 zurück: „Die erbrachte Leistung unserer Feuerwehren ist imposant. Wir hatten im Vorjahr 1.943 Einsätze, das waren um 547 mehr als 2020. Unser Mannschaftsstand beträgt erstmals 4.094 Mitglieder, das ist ein Plus von 22.“

„Schauen, dass Überalterung nicht zu groß wird.“

Sorgen mache ihm die Altersstruktur in den Wehren, rechnete Dangl vor: „Wir haben 140 Mitglieder bis 15 Jahre, 117 bis 18 Jahre, 377 bis 25 Jahre, 1.069 bis 40 Jahre, 1623 bis 65 Jahre und 770 Mitglieder sind über 65, also im Reservestand. Trotz des Zuwachses bei den Mitgliederzahlen müssen wir schauen, dass die Überalterung nicht zu groß wird und wir junge Mitglieder anwerben.“

Trotz Corona und den damit verbundenen Kursabsagen wurden 380 Teilnehmer bei 20 Modulen verzeichnet.

Ein starkes Gefühl von Sicherheit

Nach den eindrucksvollen Bildern von Einsätzen im Vorjahr – darunter vom Hageleinsatz in Allentsteig, von den Hochwassereinsätzen in Belgien und in Aggsbach Dorf, und vom Waldbrand in Hirschwang – dankten alle Redner den anwesenden Floriani: „Wenn ich in die Runde blicke, sehe ich so viele Verantwortungsträger. Das gibt mir ein starkes Gefühl von Sicherheit, und dieses braucht die Bevölkerung gerade in Zeiten von Corona, dem Krieg in der Ukraine und der Klimakatastrophe“, meinte Bezirkshauptmann Stefan Grusch.

„Wir haben uns sehr oft auf den Straßen getroffen und Schulter an Schulter bei Unfällen oder Bränden gearbeitet. Danke für die gute Zusammenarbeit“, dankte auch Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks.

„Eine Gemeinde ohne Feuerwehr wäre undenkbar. Wir versuchen, so gut es geht, unseren Beitrag zur Ausstattung der Wehren zu leisten“, betonte indes die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer.

Geldfragen

Die Abgeordneten Margit Göll und Martina Diesner-Wais gingen in ihren Reden auf die Förderungen für die Wehren ein. „Die Feuerwehren sind Land und Bund sehr viel wert. Deshalb bekommen sie jetzt 15 Millionen Euro zusätzlich vom Bund“, so Diesner-Wais. „Das ist eine Investitionsprämie. Diese Mehrwertsteuer-Rückvergütung kam nämlich vom Land zum Bund“, erklärte Göll dazu. Allerdings: „Wir haben gestern nachverhandelt und bekommen jetzt 19,6 Millionen Euro“, freute sich Martin Boyer, der 21 Jahre an der Bezirkshauptmannschaft Krems und hier auch einige Jahre mit Stefan Grusch gearbeitet hat.

Zuletzt der Blick auf die Finanzen des Bezirksfeuerwehrkommandos: Der Voranschlag 2022 sei „sehr vorsichtig“ erstellt worden. „Wir rechnen mit 83.500 Euro an Einnahmen, 73.000 Euro an Ausgaben und 10.500 Euro an Sonderausgaben“, erklärte Gerald Zeller, Leiter des Verwaltungsdienstes. 2021 wurde mit 22.184 Euro Einnahmenüberschuss abgeschlossen.

