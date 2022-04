Bierbrauer über Wein, Weinbauer über Bier: „Brüder im Geiste“

Werbung

Aber was trinkt der Waldviertler Braumeister, wenn er mal zum Rebensaft greift – und was trinkt der Waldviertler Winzer, wenn er zum Gerstensaft greift? – Ein etwas anderes Gespräch von NÖN-Waldviertelchef Markus Lohninger mit Karl Trojan (Schremser Bier) und Peter Dolle vom gleichnamigen Gut in Straß im Straßertale.

Karl Trojan: Die Gegnerschaft Bier und Wein hat mir nie gefallen, beides sind jahrtausendealte Handwerke… es sind Kulturgetränke. Wir sind Brüder im Geiste, ich bin mit Leidenschaft jedem alkoholischen Getränk verbunden.

NÖN: Karl hat das Gut Dolle als Ort für unser Treffen gewählt, weil er auf den Grauburgunder von hier steht.

Peter Dolle: Der Grauburgunder ist nicht typisch für unser Gebiet, wir sind ja eine Riesling- und Veltlinergegend. Aber von zehn Leuten, die ihn probieren, sagen acht „ja der schmeckt mir“. Von selbst würden sie ihn nie kosten. Gerade in säurereicheren Jahrgängen ist er der meistverkaufte Wein.

Trojan: Ich mag tragende Weißweine, wo ich die Leute dahinter kenne. Ich habe gerne den Riesling, aber auch typische Grauburgunder – und in der Liga habe ich hier meinen gefunden, den ich auch zuhause habe und mit Gästen trinke. Ich trinke aber gerne aus dem ganzen Spektrum. Der Rote muss mich allerdings nicht mit der Textur erschlagen: Da bin ich etwas atypisch, mag… früher hätte man gesagt einen Claret, wo man ein bissl durchschauen kann. Eher was, das mehr durch Aromen und nicht so durch die Wuchtigkeit auffällt.

Dolle: Ich trinke eigentlich zu 90 Prozent Rotwein, weil ich die säurebetonten Weine nicht so vertrage.

Trojan: Wegen der Säure bin ich ja bei den alten, gereiften Weißen gelandet. Ich mag dieses ganze, runde Paket… wenn der ein paar Jahre alt ist, mit diesen leichten, malzigen Tönen. Ich mag auch den Alkohol (lacht).

Dolle: Alkohol hat er mehr.

Trojan: Ja, 14,5. Das ist schon was für Erwachsene.

Dolle: Naja, er hat 21, 21,5 Grad, also eine sehr hohe Reife, und die kriegt er leichter als ein Riesling oder Veltliner. Karl hat einen guten Bier-, aber auch einen guten Weingeschmack. Sonst hätte er nicht den Wein ausgesucht, der jetzt gerade der beste Österreicher wurde.

NÖN: Euer Grauburgunder?

Dolle: Grauburgunder Symbiose. In Frankreich ist das der Pinot gris.

NÖN: Der hat was gerissen?

Dolle: Er hat bei der internationalen Trophy in Frankfurt unter 4.100 Weinen das „Grand Gold“ gemacht und wurde als „Best wine from Austria in the competition“ ausgezeichnet. Da werden schon einige Hundert eingeschickt gewesen sein.

NÖN: Karl hat schon vor den Juroren drauf geschworen.

Trojan: Ich mag diese Stilistik. Steirischen Wein kann ich nicht trinken. Das Säurebetonte… das ist fast Körperverletzung. Zu säurebetonte Veltliner… auch Federspiel… das muss ich nicht haben. Ich vertrag den Steirischen nicht und ich mag ihn nicht. Heißt nicht, dass er schlecht ist: Ich diskutiere nicht über gut und schlecht… ich diskutiere auch beim Bier über gut und gut gemacht, nicht über Geschmack. Ich mag genauso deutschen Riesling mit dieser ganz anderen Mineralik. In Amerika trinke ich gerne diesen typischen Chardonnay, dort passt er einfach dazu.

Dolle: Der trinkt so viel Wein, der könnte viel mehr kaufen von uns.

NÖN: Das Weinthema nimmt er jedenfalls sehr ernst.

Trojan: Ich nehme das Genussthema ernst. Für Essen und Trinken fahre ich weit. Ich habe schon Reisen und Flieger erst gebucht, nachdem ich Plätze in den Restaurants bekommen hatte, wo ich hingehen wollte. Es geht immer um dieses Genussthema. Wenn ich mich mit dem Genuss beschäftige, beschäftige ich mich mit den Menschen dahinter. Mein Bezug hierher bist du (deutet auf Doris Brunner, die dem Gespräch beiwohnt). Mir gefällt es, wenn Menschen dahinter stehen und nicht irgendeine Industrie und was Anonymes, Designtes aus dem Baukasten. Das Thema haben wir mit den unabhängigen Brauern genauso. Wir müssen uns von den internationalen Marken abgrenzen… da geht’s nicht nur um die österreichischen Heineken-Ableger. Kozel gehört den Japanern und Pilsner Urquell auch.

Dolle: Wie viel Hektoliter macht ihr?

Trojan: Wie wenig. 30.000, jetzt mit der Krise.

NÖN: Wie viel macht ihr (zu Dolle)?

Dolle: Wir machen 3.000.

Trojan: Das ist für den Wein viel.

Dolle: Mittelklasse. Aber: Beim Bier kannst ja was verdienen.

Trojan: Nein, beim Wein kannst was verdienen.

Dolle: Wir dürfen nicht einmal einen Liter Wasser reinleeren, und ihr verkauft zu 90 Prozent das Wasser.

Trojan: Und? Wir müssen es kochen. Was das Energie kostet. Und die ganze Technik, die dahinter steht. Die Produktionskosten sind enorm.

Dolle: Ja, jeder hat sein Körberl zu tragen, und die Lohnkosten machen natürlich das meiste aus. Und der Vertrieb.

Trojan: Bier ist generell betreuungsintensiv, vor allem in der Gastronomie.

Dolle: Den Gastronomen rennt jeden Tag ein neuer Bierversilberer oder ein neuer Weinvertreter rein. Wir haben gottseidank treue Kunden, die seit 20, 30 Jahren dabei sind. Ohne diese Treue hast du ein Problem.

NÖN: Welches Bier trinkt Peter Dolle?

Dolle: Gösser oder Stiegl kann ich nicht trinken, das hat zu viel Kohlensäure. Ich trinke gerne milde Biere. Das Schremser ist mild, ist mein Hausbier.

Trojan: Unsere Biere sind sehr bekömmlich abgestimmt… sehr rund. Sie haben einen Körper und eine starke Vollmundigkeit, die man schmeckt. Sie sind kalt gegärt und lange gelagert, klassisch gemacht. Das hat so viel Einfluss auf die Mikrobiologie und Chemie, das ist halt der Unterschied zur Industrie.

Dolle: In unserem Restaurant wurde durch unsere Doris Brunner aus Kleedorf bei Schrems das Waldviertler Bier eingeführt, früher hab ich es ja nicht gekannt. Bei uns im Flachland gibt’s den Spruch: Ein Waldviertler, zwei Leut …

NÖN: … drei Leut, heißt es eigentlich.

Dolle: Achso? Drum hab ich gesagt, nimmst eine Waldviertlerin, weil die arbeitet das Doppelte. Doris ist Sekretärin und Mädchen für alles. Sie hat ja ein großes Mundwerk, ist im Weinverkauf super und hat uns das Bier mitgebracht. Ich wurde nicht der große Biertrinker, aber das Schremser schmeckt mir.

NÖN: Welches konkret?

Dolle: Das Märzen haben wir im Lokal, selber trinken wir das

