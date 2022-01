Bilanz der Autofahrerclubs: 2.600 Panneneinsätze

Trotz der Lockdowns gab es 2021 offenbar wieder mehr Verkehr auf den Straßen des Gmünder Bezirkes. Verzeichneten ÖAMTC und ARBÖ 2020 wegen pandemie-bedingt reduziertem Verkehrsaufkommen weniger Einsätze, zeigen die Zahlen für 2021 mehr Mobilität.

Im Bezirk waren die ÖAMTC-Helfer insgesamt 1.520 Mal zur Stelle, die ARBÖ-Pannenfahrer waren für 1.037 Einsätze 30.315 Kilometer im Bezirk und Umgebung unterwegs. „Ein verändertes Reiseverhalten mit mehr Auto- und Inlandsurlauben statt Flug- und Fernreisen führte über die Sommermonate zu einem Einsatzplus“, erklärt Gerhard Samek von der ÖAMTC-Pannenhilfe. So waren im Waldviertel der Juni, Juli oder August die einsatzstärksten Monate, in Gmünd war Hilfe auch im Februar stark gefragt.

Ähnlich war es beim ARBÖ: Durchschnittlich waren die einsatzstärksten Monate in NÖ die Sommermonate, in Gmünd waren aber im Jänner, Februar und März die meisten Anrufe zu verzeichnen — wohl wegen Kälte und Schnee. Streikende Batterien standen in dieser Zeit laut Einsatzleiter Franz Filler auf der Tagesordnung. Schwache, leere oder defekte Batterien waren 2021 bei beiden Clubs Grund für rund 35 Prozent der Einsätze, gefolgt von Reifen- (33 %) und Elektronikproblemen (22 %). In rund fünf Prozent der Fälle musste der ÖAMTC irrtümlich versperrte Autotüren öffnen.

Franz Filler vom ARBÖ: „Besonders an Hitzetagen und an Samstagen, wenn viele Leute ihre Einkäufe erledigen, kommt es zu Panneneinsätzen mit eingesperrtem Schlüssel.“