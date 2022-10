Blackout: Auf Ernstfall vorbereitet sein

Gemeinden, Organisationen und teils auch Private rüsten sich aktiv für ein mögliches „Blackout“, vor dem seit Langem immer wieder gewarnt wird. Welche Maßnahmen wurden dazu im Bezirk Gmünd getroffen, was ist noch zu tun? Die NÖN fragte nach.

Der Zivilschutzverband widmet sich seit Jahren intensiv dem Thema „Blackout“. Im Bezirk Gmünd gab und gibt es dazu Vorträge für die Bevölkerung, aber auch Workshops für die Gemeinden. „Die Nachfrage ist wirklich groß“, René Schreiber, Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes: „Unser Ziel ist es, nicht zu verunsichern, sondern dass sich jeder Gedanken darüber macht, was man bei einem großflächigen und länger andauernden Stromausfall braucht. Wenn man Vorsorge trifft, ist schon viel gewonnen.“ In Gmünd etwa wird es 2023 wieder Vorträge geben.

Gemeinden werden unterstützt

Für die Gemeinden gibt der Zivilschutzverband Unterstützung bei der Erstellung von Katastrophenschutzplänen. „In jeder Gemeinde gibt es Zivilschutzbeauftragte, die an unseren Workshops teilnehmen. Hier bekommt man Informationen über den erforderlichen Bedarf an Hilfsmitteln, Versorgung & Co. von Experten“, betont Schreiber. Auch hier sei die Nachfrage groß.

Der Zivilschutzverband arbeitet beim Katastrophenschutz nicht nur mit der Bezirkshauptmannschaft, sondern auch mit den Blaulichtorganisationen sehr eng zusammen. „Bei einem derartigen Szenario brauchen wir alle Einsatzkräfte. Wie ein solcher Einsatz ablaufen kann, wurde bereits bei der großen „Blitzeisübung“ im Oktober 2018 geübt.“

Lebensmittelversorgung wird gewährleistet

Während einer Katastrophe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln eine große Herausforderung. Damit diese doch gewährleistet werden kann, ist man im Gmünder Großhandel und der Markthalle Eurogast Pilz & Kiennast derzeit mit der Erstellung eines Notfallplans beschäftigt. Nicht nur die Großhändler, die auf Lieferschein einkaufen, sollen Lebensmittel erhalten. „Für die Endverbraucher wollen wir verschiedene Pakete mit Grundnahrungsmitteln zusammenstellen, die dann bei uns erhältlich sind. Wie genau das ablaufen soll, daran arbeiten wir gerade und sind mit dem Zivilschutzverband in engem Kontakt“, erklärt Prokuristin Verena Pilz.

„Bei Übungen haben wir gesehen, dass wir im Landesklinikum Gmünd gut für ein Blackout gerüstet sind und der Betrieb auch ohne Strom funktioniert“, betont der kaufmännische Leiter des Landesklinikums, Karl Binder. Vorräte an Lebensmitteln, Medikamenten und Material seien vorhanden, ebenso ein Notstromaggregat und eine Batterieversorgung zur Überbrückung. „Wir können damit den Intensiv- und den Operationsbereich mit Strom versorgen, bis es Notstromversorgung gibt.“

Eigene Tankstelle geplant

In der Weitraer Kaserne wurden und werden laut Kommandant Reinhard Bachner viele Maßnahmen betreffend eines Blackouts getroffen. So soll die seit Jahren stillgelegte Kasernen-Tankstelle wieder in Betrieb gehen. 2024 wird ein neues Notstromaggregat angeliefert: „Wir haben uns einen Industriegaskocher besorgt, um auch den Küchenbetrieb stromunabhängig aufrecht erhalten zu können.“ In der Kaserne gibt es entsprechenden Vorrat an Lebensmitteln und Trinkwasser. „Damit können wir unsere Bediensteten für mindestens eine Woche selber versorgen“, sagt Bachner.

Die Eigenversorgung hat auch bei den Feuerwehren Priorität. Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl, der selbst mit Gaskocher und Lebensmittelvorräten einige Tage ohne Strom über die Runden kommen würde, ist überzeugt, dass die Feuerwehren auch bei einer derartigen Katastrophe für die Bevölkerung das Beste geben werden. „Wir sind darauf sehr gut vorbereitet und werden alle Anforderungen, die an uns gestellt werden, meistern.“

Feuerwehrhäuser als „Leuchttürme“

Derzeit statten sich viele Feuerwehren mit Notstromaggregaten aus. Diese Investitionen werden auch von den jeweiligen Gemeinden unterstützt. Dangl: „Das Feuerwehrhaus wird dadurch ein ‚Leuchtturm‘ in jeder Ortschaft, hier wird es bei einem Blackout Informationen und Hilfe für die Bevölkerung geben.“ So bekommen etwa alle sieben Wehren der Stadtgemeinde Schrems derartige Notstromaggregate.

Die Gemeinde Unserfrau-Altweitra unterstützt aktuell die Feuerwehr Unserfrau beim Ankauf eines Notstromaggregates, das rund 23.000 Euro kostet, mit 7.500 Euro. „Damit kann auch die Pumpstation für den Kanal betrieben werden“, erklärt Bürgermeister Otmar Kowar, und: „Dieses Haus ist mit eigener Photovoltaikanlage und ausreichendem Speicher energieautark. Hier kann im Ernstfall der Krisenstab tagen.“

Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Dangl komme es aktuell zu Lieferverzögerungen bei Notstromaggregaten. „Trotzdem wird es auch im kommenden Jahr wieder eine Förderaktion geben.“

