Es ist Vorsicht geboten, wenn „Dienstleister“ quasi an der Haustüre anbieten, das Dach oder die Fassade zu reinigen: Aus dem einfachen Angebot könnte nämlich eine Betrugsmasche werden.

Renate Biedermann, Vizebürgermeisterin von Eggern, hatte es mit so einem Fall zu tun: „Der erste hat meinem Mann angeboten, die Fassade unseres Hauses zu reinigen. Dafür hätte er 200 Euro pro Seite verlangt.“ Zwei Tage später habe ein anderer Fassadenreiniger seine Dienste angeboten. „Mein Mann hat ihm gesagt, dass er das nicht will. Er hat dann trotzdem an einem Eck angefangen“, sagt Biedermann. Erst als sie ihr Handy zum Fotografieren aus dem Fenster gehalten und ihr Hund zu bellen begonnen hat, sei der „Dienstleister“ weggefahren. Auf einen dementsprechenden Eintrag im Internet habe sie, wie sie der NÖN sagt, Zuschriften etlicher Leute mit ähnlichen Problemen bekommen.

Polizeichef Brocks spricht von Graubereich

Dienstleistungsangebote an der Haustüre kämen „dann und wann vor“, sagt Bezirkspolizei-Kommandant Wilfried Brocks, Anzeige werde aber bei der Polizei nur selten Anzeige eingebracht. Die Angebote seien für die Polizei nicht immer einfach zu bewerten, schließlich sei eine Fassadenreinigung keine Straftat. Brocks: „Das ist ein Graubereich, in dem man sich das Angebot sehr genau ansehen muss. Man sollte sich bewusst sein, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln kann. Die sind sehr fordernd. Oft sagen die Leute ‚Ja’, damit sie Ruhe haben.“ Brocks rät, den Anbietern gegenüber konsequent zu bleiben, „Nein“ zu sagen.

Wenn sie dennoch mit einer Fassadenreinigung beginnen? „Dann sollte man die Polizei rufen. Es könnte unter Umständen Sachbeschädigung entstehen.“