Leben retten tun jene, die zu Blutspendeaktionen gehen. Davon gab es 2018 im Bezirk 39, zu denen 2.121 Blutspender kamen. Es wurden dabei 4.029 Vollblutspenden verzeichnet, die den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt wurden.

„Meistens kommen treue und regelmäßige Spender zu den Aktionen. Allgemein gehen aber leider viel zu wenige Menschen Blutspenden, in Österreich liegt der Anteil bei nur 3,6 Prozent“, weiß Johanna Scholz von der Blutspendezentrale.

Dass Blut Leben retten kann, ist auch der Beweggrund des Waldensteiner Bürgermeisters Alois Strondl, sich seit seinem 18. Lebensjahr regelmäßig „anzapfen“ zu lassen. Mittlerweile wurde er für 150 geleistete Blutspenden geehrt. „Als Polizeibeamter sieht man viele Unfälle mit Schwerverletzten, die Blutkonserven brauchen. Das ist natürlich auch ein Ansporn. Ich hatte außerdem noch nie ein Problem mit dem Blutspenden und solange ich gesund bin, werde ich weiterhin an den Blutspendeaktionen teilnehmen“, meint der Polizeibeamte im Bezirkspolizeikommando Gmünd.

Dass man als Vielfachspender auch Vorbild sein kann, bestätigt Strondl: „Meine beiden erwachsenen Söhne sind ebenfalls eifrige Blutspender, sie waren schon als Kinder mit mir bei den Aktionen und haben miterlebt, dass das Blutspenden keine große Sache ist.“ Das gilt auch für die Soldaten und die Kursteilnehmer in der Kaserne Weitra, die gerne Blutspenden.

In St. Martin organisiert seit 22 Jahren die Blutspendeaktionen Hans Pichler von der Feuerwehr. Die 46. Aktion findet am 28. Juni von 16 bis 20 Uhr in der Volksschule statt. „Teilnehmer und Erstspender kommen vermehrt, unsere persönliche Werbung wirkt“, so Pichler. Beim Spendenaufruf erhält Pichler Unterstützung von Bürgermeister Peter Höbarth, denn: „Während meiner Dialyse und der dabei aufgetretenen Autoimmunkrankheit erhielt ich 64 Blutkonserven. 39 Mal war ich Blutspenden.“ Info zum Blutspenden: www.gibdeinbestes.at