Bundespräsidentenwahl: Viel Arbeit auch ohne Kandidaten von ÖVP & SPÖ

Ginge es nach den Wählern im Gmünder Bezirk, dann hätte Österreich mit Norbert Hofer seit 2016 einen Bundespräsidenten aus dem Lager der FPÖ – genauso wie die südlichste Bezirksgemeinde Bad Großpertholz mit Hermann Hahn jun. seit 2020 den ersten FPÖ-Bürgermeister in Niederösterreich stellt. Ausgerechnet wegen der Präsidentenwahl wird Hahn nun einige Tage länger als geplant im Amt bleiben: Die für Ende September 2022 angekündigte Staffelübergabe an den Koalitionspartner der SPÖ Bad Großpertholz wird in den Oktober vertagt, weil es mit den Formalitäten rund um die Präsidentenwahl ansonsten kompliziert werden würde.

Was die Wahl diesmal besonders macht: Mit dem Schremser Unternehmer Heinrich Staudinger kommt ein Kandidat am Stimmzettel sogar aus dem Gmünder Bezirk. Aber: Wird Walter Rosenkranz als aktueller FPÖ-Herausforderer von Alexander Van der Bellen im Bezirk Gmünd wie damals Norbert Hofer eine satte Mehrheit einfahren, und wird es neuerlich zwei Wahlgänge brauchen?

Der Gmünder Grünen-Bezirkssprecher Manfred Stattler erklärt, warum seine Fraktion den amtierenden Präsidenten Van der Bellen neuerlich unterstützt: „Er hatte eine schwierige erste Amtszeit mit mehreren ungewöhnlichen Ereignissen und ich finde, dass er das sehr gut gemacht hat – auch wenn das manche politischen Lager anders sehen“, sagt er.

Polarisierung leichter als Versöhnlichkeit. Alexander Van der Bellen habe auch in schwierigen Zeiten Ruhe bewahrt, so Stattler: „Es ist viel leichter zu polarisieren, als eine gewisse Versöhnlichkeit zu repräsentieren.“ Beisitzer stellen die Grünen in den Wahllokalen des Gmünder Bezirkes nicht. Das sei schade, sagt er: „Wir haben leider nur die Möglichkeit, Wahlzeugen zu entsenden, das wird punktuell auch genutzt.“

Seitens der FPÖ konnte Bezirkspartei-Obfrau Anja Scherzer für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Im Lager der Bezirks-SPÖ sieht man die Wahl indes entspannt. Die Rennerei im Vorfeld fällt weg, weil man keinen eigenen Kandidaten stellt. „Vor allem wird ein Haufen Geld eingespart“, sagt Bezirkspartei-Vorsitzender Michael Bierbach, „die FPÖ pflastert ja schon seit Wochen alles zu“. Gefordert seien die Sozialdemokraten primär für die Arbeit rund um die Wahl in den Sprengeln. Hier könne man allerdings auf ein bewährtes System zurückgreifen. Bezirksweite Schulungen dazu stehen diese Woche an.

SPÖ für Wiederwahl, ÖVP ohne Empfehlung. Aus der SPÖ NÖ kam eine Wahlempfehlung für Van der Bellen. Auch an der Parteibasis herrsche im Bezirk mehrheitlich die Meinung, der amtierende sei der bessere Präsident, glaubt Bierbach. „Auch ich werde ihn wählen, sehe die Sache aber wertfrei. Jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen. Was seine Herausforderer in der TV-Runde abgeliefert haben, war ein Wahnsinn.“

Auch die ÖVP stellt diesmal keinen eigenen Kandidaten fürs Rennen um das Amt des Bundespräsidenten. Wahlempfehlung will Bezirkspartei-Obfrau Martina Diesner-Wais trotzdem keine abgeben: „Die Leute sollen frei entscheiden und sich selbst ein Bild machen“, sagt sie. Bei der Besetzung der Wahlhelfer habe es keine Probleme gegeben: „Auch wenn wir keinen eigenen Kandidaten stellen, wissen die Funktionäre um die Wichtigkeit der Wahl – und dass es dazu eben ehrenamtliche Helfer braucht.“

