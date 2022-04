Comeback der Feuerwehr-Feste: Andrang lag über den Erwartungen

Zwei Jahre lang mussten die Feuerwehren ihre Feste im Frühling verschieben – oder ganz absagen. Durch die Lockerung der Covid-Maßnahmen startete die Festsaison heuer beinahe so wie in Zeiten vor der Pandemie. Die Feuerwehr Friedreichs (Gemeinde Großschönau) hat ihren Festtermin wie berichtet am 5. März angesetzt, war damit Veranstalter des ersten Feuerwehrfestes im Bezirk in diesem Jahr.

Das Team war mit dem Erfolg zu frieden, Kommandant Michael Hobiger berichtete nach dem Festwochenende: „Schon um 20 Uhr warteten viele Besucher auf den Einlass, um 22 Uhr war alles voll. Die Stimmung war enorm, alle haben sich gefreut, wieder feiern zu können.“

In Friedreichs war die Situation noch bis kurz vor dem Fest unklar – beim dreitägigen Festwochenende in Albrechts von 8. bis 10. April war das anders, die Maßnahmen weitgehend aufgehoben: „Die Besucherzahlen haben teilweise sogar unsere Erwartungen übertroffen, lagen mitunter über den Zahlen aus der Zeit vor der Pandemie“, sagt Kommandant Daniel Müllner. Auch die „Woodquarter Kuppelchallenge“ als Bewerb mit über 60 teilnehmenden Feuerwehren aus Nieder- und Oberösterreich war ein voller Erfolg.

