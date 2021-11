Corona: Erste Adventmärkte abgesagt, teils wird noch gehofft

Die stille Jahreszeit naht, damit werden auch Fragen zu Adventmärkten in Coronazeiten zum Thema. Erste Absagen sind im Gmünder Bezirk fix, teils wird aber noch Hoffnung geschöpft. Die NÖN hörte sich in den Städten um.

Absage in Heidenreichstein

Der Burgadvent Anfang Dezember zählt zu den stimmungsvollsten und beliebtesten Adventveranstaltungen im Waldviertel. Schon 2020 mussten die Veranstalter das zehnjährige Jubiläum pandemiebedingt absagen, nun warfen sie auch für 2021 das Handtuch. „Wir haben bis zuletzt abgewartet mit unserer Entscheidung“, beteuert Alexandra Weber vom Verein Burgadvent: „Aber da die Entwicklungen der nächsten Wochen nicht absehbar sind und die Vorgaben seitens der Bundesregierung nicht sinnvoll durchgeführt werden können, sehen wir uns als Organisatoren leider dazu gezwungen, den Adventmarkt abzusagen.“ Sie hofft, dass das Jubiläum am 3. und 4. Dezember 2022 im dritten Anlauf nachgeholt werden kann.

Ab einer gewissen Stufe können wir nicht mehr mitmachen.“ alexandra kuttner Organisatorin Adventtage Weitra

Schrems: Markt abgesagt, zwei Ausstellungen bleiben geplant

In Schrems, wo der Markt traditionell früh die Adventzeit im Bezirk einläutet, entschloss sich das Organisatorenteam um Stadtgemeinde und Oldtimer Traktor Verein vorige Woche zur Absage. „Aktuell wäre eine Durchführung behördlich möglich, aber man weiß nicht, ob und wann die Regeln wieder verschärft werden“, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ). Daher habe man sich aus Sicherheitsgründen gemeinsam zur Absage durchgerungen – „besser jetzt als eine Woche vorher, wo dann schon der volle Aufwand geleistet worden wäre“. Abgesagt wurde auch die Ausstellung im Stadtmuseum.

Nicht abgesagt sind bis dato für 20. und 21. November die Weihnachtsausstellungen in Idea-Shop & Kunstmuseum und jene von Tobias Spazierer im Schloss Schrems. Spazierer: „Da diese für deutlich weniger Besucher konzipiert sind, haben wir Sicherheitskonzepte gefunden, die auch bei steigenden Infektionszahlen entsprechend angepasst werden können.“

Weitra soll auf jeden Fall „Adventstadt“ sein

Ein Fragezeichen steht freilich auch hinter den weit über die Region hinaus bekannten Weitraer Adventtagen am 27. und 28. November. Die Devise von Organisatorin Alexandra Kuttner: „Wir planen so, als würden die Adventtage stattfinden, wollen aber sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen und das Präventionskonzept an die Situation anpassen.“

Noch habe man Hoffnung darauf, den Markt austragen zu können. Aber, so Kuttner: „Ab einer gewissen Stufe können wir nicht mehr mitmachen.“ Für einen solchen Fall hat sie Ideen im Hinterkopf, mit denen sich Weitra als „Adventstadt“ mit Ecken für schöne Geschenke und den romantischen Stadtbummel behaupten soll. An Standlern werde es nicht mangeln. „Wir haben laufend auch Anfragen von Standlern abgesagter Märkte – da geht es auch um Einzelschicksale und Existenzen. Kleinen Kunsthandwerkern geht einfach irgendwann die Luft aus“, gibt Kuttner zu bedenken.

Litschau: Festhalten an alternativem Konzept

In der Schrammelstadt hält man heuer an dem schon vor Corona eingeführten Konzept zum Advent „Von Haus zu Haus“ am See fest. „Abseits vom vielerorts üblichen Weihnachtskitsch werden den Besuchern stimmungsvolle Einblicke in die Litschauer Lebenswelten geboten“, heißt es dazu online. Am 27. November soll es zwischen 14 und 18 Uhr auf einer „Flaniermeile von Haus zu Haus, von Einfahrt zu Einfahrt, von Tor zu Tor“ und schließlich in Richtung Herrenseetheater gehen, wo ab 19 Uhr bei Punsch und Schmankerln Kultur dargeboten werden soll.

Wie in Weitra will man auch in Litschau so planen, als würde die Veranstaltung stattfinden, sagt Herbert Millner für das Organisatorenteam: „Solange es kein behördliches Verbot gibt, ist es für uns fix. Wenn nötig, dann werden wir natürlich adaptieren.“

Entscheidung in Gmünd offen. In der Bezirkshauptstadt Gmünd scheint „Die kleine Stadt der Engel“ in der Fußgängerzone noch im Veranstaltungsprogramm für 3. bis 5. Dezember auf. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) spricht von einer Besprechung der Organisatoren am 4. November, „vielleicht gibt es da auch eine Entscheidung“.