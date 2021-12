Corona-Impfungen: Von Musterschülern und Schlusslichtern

Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut schneidet der Bezirk Gmünd im Landesvergleich hinsichtlich seiner Coronavirus-Impfquote ab: Etwa 69 Prozent der gut 36.200 Einwohner galten zum Wochenbeginn als „vollimmunisiert“, 72 Prozent hatten immerhin den „Erststich“ und 26 Prozent auch schon eine dritte Impfung. Damit liegt der Bezirk in allen diesen Bereichen leicht unterm Landesschnitt.

Spitzenreiter ist innerhalb des Bezirkes die Stadt Weitra mit knapp 74 Prozent Vollimmunisierten und rund 32 Prozent, die bereits zum dritten Mal geimpft wurden. „Das liegt sicher auch an der Altersstruktur und am Pflegeheim. Aber wir haben uns immer bemüht, gut zu informieren“, sagt Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP). Auch Impfaktionen in verschiedenen Bereichen der Stadt als Zusatzangebot zu praktischen Ärzten und Impfzentrum sieht Layr als wichtige Basis: Neben der Impfaktion im Rathaus und beim Pizzera & Jaus-Konzert war auch der Impfbus mehrmals vor Ort.

„Wir haben versucht, aufzuklären und die Bevölkerung mit Informationen zu versorgen“, sagt indes Jürgen Uitz, Stadtamtsleiter in Litschau . Die Stadtgemeinde liegt aktuell bei knapp 73 Prozent Vollimmunisierten. Umfassende Kommunikation von Beginn an sei wichtig gewesen, blickt er zurück: „Wir haben viel Aufwand betrieben, damit die Leute nicht in der Luft hängen.“ Mit 331 Geimpften war hier am 3. Dezember auch der Impfbus überdurchschnittlich hoch frequentiert – in Heidenreichstein waren es am selben Tag nur 222, trotz größerer Einwohnerzahl.

Ebenfalls vorne dabei ist die Stadt Gmünd , in der 71 Prozent der Einwohner vollimmunisiert sind und 29 Prozent schon ein drittes Mal impfen waren. „Viele haben die Erkenntnis gewonnen, dass das Impfen schon sinnvoll ist“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP). Die überdurchschnittlichen Zahlen führt sie auch auf das täglich geöffnete Impfzentrum in der Stadt zurück, das unkomplizierten Zugang biete und sich durch die Art des Umgangs mit den Menschen schon einen hervorragenden Ruf erarbeitet habe.

Müller: Wunsch nach höherer Impfbereitschaft

Überdurchschnittlich hohe Quoten hat auch die Stadt Schrems, bei Drittstichen erklärt sie sich genauso wie in Weitra zum Teil durch das Pflege- und Betreuungszentrum. Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) weiß aber von „einigen Gemeindebürgern, die sich schon vor Ablauf der empfohlenen sechs Monate den dritten Stich geholt haben“. Nachsatz: „Wünschen würde ich mir, dass die Impfbereitschaft insgesamt größer wäre. Wir hätten dann weniger Probleme…“

Warum die Impfquote in seiner Gemeinde verhältnismäßig niedrig ist, das kann sich Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) für Großschönau – 62,5 % Vollummunisierte, 19,2 % mit Drittimpfung – nicht erklären, man habe umfangreich informiert. Aber: „Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung zumindest bei einem kleinen Teil der Bevölkerung so aufgeheizt ist, dass kein Argument mehr greifen würde.“

Reingers liegt mit 64 Prozent Vollimmunisierten ebenfalls im unteren Spitzenfeld. Dass es vor dem Lockdown „Schlupflöcher“ für Personen ohne 3G-Nachweis gegeben habe, sieht Bürgermeister Andreas Kozar (ÖVP) als möglichen Grund dafür – er begrüßt daher die angekündigte Impfpflicht: „Die Gräben werden zwar tiefer, aber es geht anscheinend nicht anders.“ Auch eine Infektion könne zum Umdenken bewegen, meint er: „Vielleicht müssen manche selbst die Erfahrung machen, um den Ernst der Lage zu erkennen.“

Das Schlusslicht im Bezirk ist die Gemeinde Kirchberg mit einem Anteil von „nur“ 60 Prozent Vollimmunisierten. „Manche Leute glauben den Horrorgeschichten, die sie im Internet lesen, wirklich mehr als der Wissenschaft. Das reißt viele mit“, sagt Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP). Als der Impfbus vor einigen Wochen in Kirchberg war und nur mäßig in Anspruch genommen wurde, sei er „enttäuscht“ gewesen: „Ich hoffe, dass die Mitbürger das Impfangebot in der Region jetzt nutzen werden.“

Altersverteilung im Impfzentrum gemischt

Der Bezirk Gmünd habe im überregionalen Vergleich aufgeholt, stehe aber „noch nicht dort, wo wir hinwollen“, appelliert Bezirkshauptmann Stefan Grusch an ungeimpfte Bürger, das kostenlose Angebot bei niedergelassenen Ärzten oder im Impfzentrum im Access-Industrial-Park Gmünd in Anspruch zu nehmen. „Es gibt keine Ausreden von weiten Anreisen oder Termin-Engpässen“, betont er: „Wir haben das Angebot jeden Tag quasi vor der Haustür, das ist nicht selbstverständlich.“

Die Altersverteilung im Impfzentrum sei bunt durchgemischt, fokussiere aktuell aber auf Jugendliche & Kinder, sagt Koordinatorin Bettina Weiß. Impfungen mit bzw. ohne Termin halten sich die Waage. Es gebe aber auch Tage mit 250 angemeldeten Geimpften und 150 ohne Termin. Letztere können spätestens eine Stunde vor Schluss drangenommen werden. Der Zustrom sei jedenfalls weiterhin hoch.