Seit über einer Woche dürfen praktische Ärzte Corona-Antigen-Schnelltests anbieten. Ein Ergebnis gibt es innerhalb von 15 bis 30 Minuten. Nützlich sei der Test dann, wenn Patienten Symptome aufweisen, sagt Bezirksärztevertreter Christoph Preißl: „Sonst kann er eine Unschärfe haben.“ Zeigt ein Patient keine Symptome, die auf eine CoV-Infektion hindeuten, könne man davon ausgehen, dass jedes vierte Ergebnis der Antigen-Schnelltests nicht zuverlässig sei.

Preißl selbst bietet diese Tests in seiner Kirchberger Ordination an – und sieht darin einige Vorteile: CoV-Verdachtsfälle müsse ein praktischer Arzt der Behörde melden, der Antigen-Schnelltest ermöglicht da eine Vorselektion für Ärzte und Behörden. Weil die Probe nicht an ein Labor geschickt werden muss, gibt es innerhalb kurzer Zeit ein Ergebnis. Fällt der Test positiv aus, „wird der Patient vom Arzt wenn nötig mit Medikamenten versorgt, begibt sich in Isolation und die Behörde nimmt Kontakt auf.“ Ganz auf den Antigen-Schnelltest verlässt die sich nicht: Ist das Ergebnis positiv, folgt noch ein PCR-Test, erklärt Preißl. Und bei wem wird der Schnelltest gemacht? „Wo der Arzt der Meinung ist, dass es CoV sein könnte.“

Grundsätzlich kann jeder Hausarzt Antigen-Schnelltests anbieten, sagt Preißl: „Wenn jemand einen braucht, dann beim Arzt melden und fragen, ob er das macht.“