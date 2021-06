Ob es ein letztes Aufflackern des Coronavirus im Gmünder Bezirk war? Nach dem leichten Zwischenhoch kurz vor Pfingsten gingen die Infektionszahlen jedenfalls wieder zurück. „Europameister sind wir noch nicht“, spielt Bezirkshauptmann Stefan Grusch auf das nahende Fußball-Highlight an, aber: „Es tröpfelt halt so dahin, hat sich bei ein bis zwei Neuinfektionen pro Tag eingependelt.“

90er-Jahrgänge dominieren. Auffällig ist laut Grusch ein steigender Anteil junger Menschen in der Covid-Statistik. „Vor allem die 1990er-Jahrgänge und die älteren 2000er-Jahrgänge sind prozentuell stark vertreten“, sagt er. Zum Wochenende registrierte er nur noch einen Infizierten, der älter ist als Grusch selbst.

Stefan Grusch kann Gerüchte über erschlichene Impfungen nicht bestätigen. Archiv, Archiv

Zum Wochenbeginn galten allerdings insgesamt auch nur mehr 18 Personen aus dem Gmünder Bezirk als covid-positiv, 65 Absonderungen waren laut Bezirkshauptmannschaft aufrecht. Die Statistik der 7-Tages-Inzidenz, die Gmünd um Pfingsten noch unter den Top-10-Bezirken Österreichs ausgewiesen hatte, ging auf 30 zurück. Diesen Wert, der sogar wieder unter dem Bundes- und auch Landestrend lag, hielt der Bezirk das gesamte Wochenende über und auch noch bis Ende des Monats Mai.

Spital: Noch immer drei Covid-Intensivbetten belegt. Die Bevölkerung im Gmünder Bezirk verfolgt die aktuellen Entwicklungen jedenfalls, wie die jüngste Online-Umfrage auf gmünd.NÖN.at ergab, immer noch sehr aufmerksam mit: 67,8 Prozent der 550 Teilnehmer gaben bis Montag an, die Infektionszahlen seien für sie im Alltag sehr wohl noch ein Thema.

Ein Thema ist Covid-19 auch noch am Landesklinikum Gmünd. Hier hat sich die Lage zum Monatsende hin nur teilweise entspannt – zwar waren per 30. Mai laut Landesgesundheitsagentur nur noch drei Covid-Betten belegt, alle drei betrafen jedoch Intensivbetten.

Begleiter mitgeimpft? Grusch widerspricht. Ein Gerücht, das zuletzt die Runde machte, dementiert Bezirkshauptmann Grusch auf NÖN-Nachfrage indes entschieden: Gemunkelt wird, dass mehrfach Begleiter von Impflingen ins Impfzentrum mitgegangen seien und sich dann eine Impfung ohne Voranmeldung erschlichen hätten. Besonders in der Anfangszeit der – da noch – „Impfstraße“ seien oft Begleiter für ältere, betagte oder gehbeeinträchtigte Personen mit dabei gewesen, sagt Grusch: „Aber dass ein Begleiter unangemeldet geimpft wurde – das hat es bei uns sicher nicht gegeben.“ Dazu komme, dass Personen, die jetzt noch geimpft werden, kaum Begleiter brauchen. „Und wenn, dann können sie heraußen warten, das ist auch wegen der Infektionsgefahr sinnvoller.“

Die Verantwortung über das Impfzentrum hat mehrmals gewechselt, Bezirkshauptmann Stefan Grusch war aber in allen Phasen in die Organisation eingebunden. Mittlerweile laufen die Fäden wie berichtet direkt in der Behörde zusammen.