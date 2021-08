Ein Gastronom im Norden des Bezirkes soll bereits fast tausend Euro hinblättern haben müssen, einer im Raum Schrems sogar drei Tausender, einige weitere mussten zahlen oder sind Teil eines Strafverfahrens: Die Bezirkshauptmannschaft Gmünd hat hinsichtlich „3G“-Kontrollen und Gästeverzeichnis nach einigen Wochen des guten Zuredens zur „Aktion scharf“ geblasen. Auch Gäste werden verstärkt um den Nachweis einer 3G-Bestätigung gefragt – im Fall eines Schwindels kann sich das Seiterl beim Wirt um die Ecke mit bis zu 1.450 Euro zu Buche schlagen.

Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Menschen wollen das großteils.“ Archiv

Grusch: „Vorgaben vielfach nicht eingehalten.“ Es gehe weder um ein Schikanieren von ohnehin krisengebeutelten Betrieben, noch richte sich die Aktion an Wirte alleine. Das betont Bezirkshauptmann Stefan Grusch im NÖN-Gespräch, in dem er Gerüchte über bereits empfindliche Strafen bestätigt, ohne Namen und konkrete Summen zu nennen. Geprüft werde demnach nicht nur beim Wirt, sondern bei allen möglichen gesellschaftlichen Zusammenkünften von der Vereinsveranstaltung bis zum Kulturevent.

Aber, so Grusch: Durch private Gastro-Besuche und auch von mehreren Seiten an die Behörde herangetragene Meldungen habe sich davor der Eindruck gefestigt, dass die Ausübung der „auferlegten Pflichten hinsichtlich 3G-Kontrolle und Gästeverzeichnis sehr unterschiedlich wahrgenommen und Vorgaben vielfach nicht eingehalten wurden. Es gab zusätzlich den Auftrag des Gesundheitsministeriums, verstärkt zu kontrollieren.“ Seit mehreren Tagen sind nun BH-Mitarbeiter zu stichprobenartigen Kontrollen im Gmünder Bezirk unterwegs.

Grusch hält ein dichteres Kontrollnetz für „wichtig, um das pandemische Geschehen im Griff zu halten“ – die Covid-Positiven sind derzeit teilweise sogar an einer Hand abzuzählen, ein aktuell schwerer Krankheitsverlauf ist zumindest behördlich nicht dokumentiert. Und: Er wertet den Umstand, dass der Gesetzgeber den Strafrahmen auf maximal immerhin 30.000 Euro für säumige Gastgeber und 1.450 Euro für Gäste gesetzt hat, als Indiz dafür, dass diesem die Einhaltung genauso wichtig ist.

Positive Reaktionen von überprüften Gästen. Wichtig ist nach Aussage des Bezirkshauptmannes auch zahlreichen Gästen, dass intensiver geprüft wird. Auch diese werden im Zuge der stichprobenartigen Kontrollen hinsichtlich 3G-Nachweises befragt, und die Reaktionen fallen laut Grusch überwiegend positiv aus: „Die Kollegen hören oftmals, dass es schön ist, wenn der Grüne Pass nun wirklich kontrolliert wird. Die Menschen wollen das großteils – weil sie auch selbst darauf bestehen, dass die Regeln eingehalten werden.“

Doris Schreiber: „Zahle für nicht überprüfte Gäste sicher keinen Cent.“ Tanja Wagner

Das bestätigt Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau und Wirtin Doris Schreiber. In ihrer Waldschenke in Kurzschwarza verfolge sie einen „megastrengen“ Kurs in Sachen Covid, habe immer eigenes Personal für die Kontrolle abgestellt und biete auch die Option für Selbsttests an. Und: „Ich habe von vielen Gästen gehört, ‚Respekt – super, dass ihr das macht!‘ Die überwiegende Mehrheit will die 3G-Bestätigung vorweisen und auch selbst sicher sein. Auch ich will für meine Gäste, meine Mitarbeiter und meine Familie auf der sicheren Seite sein.“

Schreiber berichtet, dass vorige Woche erstmals bisher zwei Gäste wieder gegangen sind, weil sie sich nicht testen lassen wollten. Das sei zu akzeptieren.

WK-Bezirkschefin Schreiber: „Wer streng ist, hat ein Riesengeschäft.“ Die Aufregung unter Kollegen sei wegen der Strafen groß, bestätigt Doris Schreiber. Ihr fehlt dafür aber das Verständnis. Die Sinnhaftigkeit müsse man mittlerweile einfach nicht mehr diskutieren.

Natürlich sei die Überprüfung vor allem in stressigen Zeiten eine Herausforderung. „Wir durften am 19. Mai aber nur deshalb wieder öffnen, weil wir klar gesagt haben, wir schaffen die 3G-Überprüfung – alle Gastronomen wurden seither mehrfach auf ihre Pflichten und die Kontrollen aufmerksam gemacht, auch ich habe dazu zwei Newsletter ausgeschickt“, betont Schreiber: „Wer streng ist, zahlt keine Strafe und hat stattdessen ein Riesengeschäft, weil sich die Gäste dann sicher und wertgeschätzt fühlen. Ich zahle für jemanden, der nicht überprüft ist, jedenfalls nicht einmal einen Cent.“

Bezirkshauptmann sieht Erfolg für „Aktion scharf“. Der verschärfte Kurs hat laut Bezirkshauptmann Grusch indes bereits vielfach zu einem Umdenken geführt: Die saftigen ersten Strafen dürften sich in der Branche herumgesprochen haben. „Unsere Mitarbeiter sagen, dass sich die Situation bessert“, freut er sich. Aufgabe und Ziel sei es ja primär, die Spanne zwischen einigen „hervorragend aufgestellten Wirten“ und solchen, die es mit den Covid-Regeln nicht ganz so genau nehmen, deutlich zu reduzieren.