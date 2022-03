Covid: Auf & Ab bei Infektionszahlen, Impfungen werden weniger

Beim wöchentlichen Update zu den Covid-19-Infektionszahlen sprach Bezirkshauptmann Stefan Grusch am Montag noch von einem „leichten Rückgang auf hohem Niveau“.

Stefan Grusch spricht von einem „Rückgang auf hohem Niveau“. Foto: Archiv

Zu Wochenbeginn waren zwar 1.060 Personen im Bezirk Gmünd als aktuell mit Covid-19 infiziert, in den vergangenen Wochen war der Wert allerdings teilweise höher. Aber: Schon am Dienstag ging es wieder bergauf, die Behörde verzeichnete 1.131 aktive Fälle. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt laut Behörde weiterhin im dreistelligen Bereich, alleine am Dienstag wurden 204 Neuinfektionen gemeldet. Im Vorfeld der Lockerungen mit 5. März hat die Bezirkshauptmannschaft ihre Kontrollen zurückgefahren, sagt Grusch: „Seit dem Ende der 2G-Regel wurde nicht mehr kontrolliert. Durch die angekündigten Öffnungsschritte ist in der Bevölkerung die Akzeptanz für Kontrollen nun mal enden wollend.“

Bettina Weiß bedankt sich bei allen Helfern des Impfzentrums. Foto: Archiv

Gleichzeitig sei zu erkennen, dass „die Impfwilligkeit stark nachgelassen hat.“ Das bestätigt auch Bettina Weiß, Koordinatorin des Landesimpfzentrums im Gmünder Access-Industrial-Park: „Die Impflinge sind merklich weniger geworden.“ Deshalb wurden die Öffnungszeiten in allen Impfzentren des Landes mit 1. März reduziert, bislang hatten sie täglich geöffnet – auch an Sonn- und Feiertagen. Nun wird nur mehr an vier Tagen pro Woche geimpft. Seit dem Neustart als Landesimpfzentrum am 10. November wurden dort laut Bettina Weiß rund 24.300 Impfungen durchgeführt, knapp 150 Mitarbeiter waren seither im Einsatz. „Ich bedanke mich bei allen für ihre tolle Arbeit, ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. Die Mitarbeiter haben die Vorgaben immer tadellos umgesetzt“, sagt sie.

Mit Monatsbeginn ist auch der Impfstoff von Novavax eingetroffen, er basiert auf einer anderen Technologie als die Vakzine von Moderna und Biontech/Pfizer. Impfungen mit Novavax seien nun auch ohne Termin möglich, es gebe genug Impfstoff, erklärt Weiß.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden