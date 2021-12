Covid-Entwicklung: 50 täglich sind schon normal

Wie sich die Relationen im Verlauf der Coronavirus-Pandemie veränderten: Waren im Gmünder Bezirk zwischen März und August 2020 insgesamt 18 Infektionen amtlich geworden, so bedeuteten im Schnitt gut 50 Neuinfektionen pro Tag in der ersten Dezember-Woche 2021 schon einen klaren Rückgang zu den Wochen davor.

„Die vierte Welle ist hinsichtlich der Anzahl der Infektionen mit großem Abstand die bisher stärkste. 50 neue Fälle pro Tag schrecken uns heute gar nicht mehr“, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Zum Wochenende waren noch mehr als 500 Covid-Infektionen aktiv und 700 Einwohner des Bezirkes abgesondert.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Am Sonntag vorübergehender Tiefstwert – aber drei Todesfälle

Am zweiten Adventsonntag gab es nur 22 Neuinfektionen, die 7-Tages-Inzidenz sank von einst über 1.100 auf 740. Aber: Gleich drei Personen starben an dem Tag im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion, laut Behörde alle zwischen Jahrgang 1940 und 1945 – zwei davon waren ungeimpft, der geimpfte Dritte hatte sich demnach schon vor der Infektion in sehr schlechtem Allgemeinzustand befunden. Am 6. Dezember kletterte die Zahl der Neuinfektionen schon bis kurz nach Mittag wieder auf 29 hoch.

„Infektiosität so hoch wie nie zuvor.“

Insgesamt hohe Zahlen erklärt sich Grusch einerseits durch mehr Tests. Aber: Das Infektionsgeschehen sei insgesamt „auf jeden Fall weit stärker als bei jeder bisherigen Welle“, so Grusch, die Infektiosität des mehrfach mutierten Virus sei so hoch wie nie zuvor.

Der Bezirkshauptmann berichtet von einem Kroatien-Heimkehrer, der sich 2020 noch im Urlaub angesteckt hatte: „Er hatte am gesamten Heimweg mit dem Pkw die Familie neben sich, und dennoch infizierte sich kein Einziger davon. Das wäre heute undenkbar.“

Heute seien auch nach Ansicht des Amtsarztes die geöffneten Schulen ein Treiber im Infektionsgeschehen, obwohl dort dank des engmaschigen Testsystems viele Positivfälle zutage gefördert werden. In Schulklassen würden aber, so Grusch, viele Infektionsketten den Anfang nehmen, an deren Ende oft „der Opa oder die Oma im Nachbarhaus“ stehe, „derzeit sind einige schwere Fälle im Bezirk auf solche Ansteckungen zurückzuführen“. Eine Impfung dämme das Risiko dank deutlich kürzerer Phase der Infektiosität stark ein.

Nikolos im Impfzentrum

Trifft sich also gut, dass im Impfzentrum im Access-Park seit Donnerstag auch Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren geimpft werden. Montags, donnerstags und samstags ist ein Kinderarzt anwesend, die Termine – etwa 110 pro Tag – waren laut Koordinatorin Bettina Weiß in den ersten Tagen ausgebucht. Das Kontingent für Kinder läuft zusätzlich zu täglich etwa 400 Erwachsenen-Impfungen. „Die Kids freuen sich meistens, sind sehr tapfer und wollen auch, dass die Pandemie bald vorbei ist“, erzählt Weiß. Der für Kinder abgetrennte Bereich komme gut an, zur Belohnung gab es etwa am vergangenen Montag Nikolos für die Kinder.