Covid-Situation an den Schulen: Ziel ist keine Fernlehre

Fast genau ein Jahr ist es her, dass die Schul-Oberstufen wieder ins Distance Learning geschickt wurden, Unterstufen und Volksschulen folgten später. Heuer soll das – unter anderem mit regelmäßigen Tests – verhindert werden. Trotzdem: Die Infektionszahlen steigen allgemein und machen auch vor Schülern nicht Halt.

„Wenn der Verdacht einer Infektion auftritt, sollten Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Wir möchten kein Risiko eingehen“, betont Alfred Grünstäudl, Leiter der Bildungsregion 1 (Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen, Zwettl). Dass die Situation ausgenutzt werden könnte, glaubt er nicht: „Das ist überhaupt kein Thema. Die Schüler sind momentan eher froh, wenn sie in die Schule gehen können.“ Tritt der Verdacht einer Covid-Infektion bei einem Schüler ein, seien die Schulleitungen erste Ansprechpersonen. „Die Schulen sind sehr gefordert. Es ist eine riesige Herausforderung für die Schulleitungen und für die Lehrer“, sagt Grünstäudl. Quarantäne für ganze Klassen kann die Schulleitung allerdings nicht veranlassen, dazu bräuchte es die Gesundheitsbehörde. „Die Schulen können lediglich in Absprache mit der Bildungsdirektion eine temporäre FFP2-Maskenpflicht oder ortsunabhängigen Unterricht veranlassen. Das hatten wir in der Bildungsregion allerdings noch nicht“, erklärt er.

Ziel sei es, die Schulen geöffnet lassen zu können. Ist Distance Learning also gar kein Thema? „Wenn man sich die Zahlen ansieht, denkt man natürlich nach. Aber es wird alles getan, damit Schule auch wirklich in der Schule stattfinden kann“, betont Grünstäudl.