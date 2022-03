Covid-Tests: „Absolute Gewissheit gibt es einfach nicht“

Das Wort „Trend“ mag Bezirkshauptmann Stefan Grusch auch nach der zweiten Woche mit rückläufigen Covid-Zahlen im Gmünder Bezirk noch nicht in den Mund nehmen. Der Grund dafür liegt nicht nur in bereits ausgiebigen Erfahrungen in der Achterbahn der Pandemie.

Dass die „7-Tage-Inzidenz“ zuletzt von mehr als 4.000 auf 3.000 sank, könnte einerseits nur ein nächster Zwischenschritt sein. Zugleich brachte die Omikron-Variante erhebliche Probleme bei der Testauswertung mit sich – oft können mit herkömmlichen Methoden selbst Personen mit eindeutigen Covid-Symptomen nicht als Infizierte identifiziert werden. Antigentests schlagen mitunter erst nach vollen Krankheitswochen an, PCR-Tests vor allem bei bereits einmal Genesenen mitunter gar nicht.

Auch Bezirkshauptmann nicht vor Testproblemen gefeit

Stefan Grusch kann dazu aus persönlicher Erfahrung berichten: Er hat seit einigen Tagen selbst eine Covid-Infektion hinter sich – eine absolut symptomlose, wie er sagt. Weil der „CT-Wert“, der die Viruskonzentration in einer Probe ausweisen soll, am fünften Tag noch im tiefroten Bereich gewesen sei, habe er erst am sechsten Tag bei einer Landesteststraße einen Gurgeltest vorgenommen, sagt er. Nach 48 Stunden lag noch kein Ergebnis vor, also ließ er einen zweiten PCR-Test vornehmen, nun im Drive-In Zwettl. Während er noch auf das Ergebnis aus Zwettl wartete, kam ein negatives Ergebnis des Gurgeltests. „Die Absonderung wurde aufgehoben. Am nächsten Tag kam aus Zwettl die Meldung über einen CT-Wert von 23 – ich bin also total asymptomatisch einen Tag lang stark infektiös im Büro gesessen“, beteuert Grusch: „Absolute Gewissheit gibt es einfach nicht.“ Freigetestet ist man ab einem CT-Wert von mindestens 30.

Symptomlos? Dann nur noch fünf Tage Quarantäne

Der Bezirkshauptmann appelliert an die Selbstverantwortung – jeder müsse das Seine tun, um sich zu schützen und andere nicht anzustecken. Vor allem auch, weil sich symptomlos Infizierte in Niederösterreich nun gar nicht mehr freitesten müssen. Grusch: „Nach dem fünften Tag einer Infektion wird ihre Absonderung in eine Verkehrsbeschränkung umgewandelt.“ Betroffene können dann ohne Test raus, mit Maske andere Menschen treffen und auch zur Arbeit gehen, „wenn Arbeiten mit FFP2-Maske möglich ist“, betont Grusch. Verboten seien primär nur Besuche von Gaststätten oder Veranstaltungen.

Reduziertes Contact-Tracing, aber Behörde bleibt gefordert

Die immer noch massiven Covid-Zahlen – zum Wochenstart galten im Bezirk mehr als 1.350 der etwa 36.200 Einwohner als infiziert – müssen behördlich trotzdem noch behandelt werden. „Ausnahmslos mit jeder und jedem Erkrankten oder Verdachtsfall wird telefoniert, das sind immer noch 150 bis 250 Kontakte pro Tag“, sagt der Bezirkshauptmann. Haushaltsangehörige und Kontakte von Infizierten werden aber nicht mehr in Quarantäne geschickt.

Mehr als 14.000 Einwohner im Bezirk hatten bereits Covid, das ist fast die Hälfte. Die Zahl der als Covid-Toten geführten Einwohner liegt bei 120 – 16 mehr als zum Start der großen Lockerungen. Zusammenhänge sieht Stefan Grusch in Zeiten der sanfteren Virusvariante jedoch kaum noch: Mehrfach habe bei älteren Personen mit anderen Erkrankungen eine Covid-Infektion zum Zeitpunkt des Ablebens existiert, sei aber kein kausaler Zusammenhang erkennbar gewesen.

