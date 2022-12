Das bringt 2023: Von A bis Z durch das neue Jahr

Andere Pläne muss Herbert Mandl vom G11 Unternehmensverbund im Access-Industrial-Park verfolgen. Die Zanderzucht liegt auf Eis, Arbeiten für ein Gemüsebau-Projekt sollen im Herbst starten.

Baugründe werden neu geschaffen: Gmünd schließt am Harabruck auf, in Schrems entstehen im Bereich Hoffeldstraße Einzelplätze sowie eine Reihenhausanlage. Auch Weitra ist an Aufschließungen dran.

Café-Pläne: Müssauer in Litschau schließt, ab April will die Maroand GmbH den Betrieb weiterführen.

Der Böhmische Traum, Hin&Weg, Kasumama, Schrammel.Klang, Übergänge- Přechody, Theater in Weitra: 2023 steigen wieder Festivals.

Erhöhungen stehen an: Viele Gemeinden heben ab Jänner höhere Abgaben etwa für Wasser und Kanal ein. Man müsse kostendeckend arbeiten.

Fernwärme: Aufträge und Planungen reichen in Gmünd, Schrems und Litschau bereits ins kommende Jahr.

Gelber Sack: Ab 1. Jänner gelten NÖ-weite Regeln für den Gelben Sack – nur nicht im Bezirk Gmünd. Hier will man im Gelben Sack weiterhin keinen Aluminium-Müll sehen, es wird nur auf Plastikverpackungen ausgeweitet.

Heizwerk-Pläne gibt es aktuell in Weitra und Waldenstein. Um gemeindeeigene Gebäude beheizen zu können, sollen hier bis Herbst/Winter eigene Heizwerke stehen.

Investitionen stehen in der Sole-Felsen-Welt an. 2023 soll die Sanierung der Sole-Relax-Lagune nachgeholt werden, fürs Hotel ist eine Neugestaltung der Fassade samt Schaffung von Balkonen angekündigt. Budgetiert sind insgesamt etwa vier Millionen Euro.

Jung ist sie nicht mehr ganz, aber zuversichtlich, auch diesmal einen Schweinsbraten aufgetischt zu bekommen: Die älteste Niederösterreicherin, Margarete Tröstl aus Schrems, hat für Ende Februar ihren 112. Geburtstag im Visier.

Kindergarten-Frage: Im Herbst hat das Land eine Betreuungsoffensive beschlossen, sie sieht unter anderem ein Kindergarten-Eintrittsalter von zwei Jahren ab September 2024 und kleinere Gruppengrößen vor. Die Frage, welche (auch baulichen) Vorbereitungen nötig sind, wird die Gemeinden schon 2023 beschäftigen.

Landtagswahlen stehen am 29. Jänner bevor. Die Spitzenkandidaten aus dem Bezirk Gmünd stehen bereits fest – für die ÖVP tritt Margit Göll an, sie will ihr Mandat verteidigen. Auch im Rennen: Michael Bierbach (SPÖ), Anja Scherzer (FPÖ), Christian Oberlechner (Grüne), Adrian Fuchs (Neos).

Michael Fraißler wird als Allgemeinmediziner die mehrere Jahre vakante Kassenstelle in Litschau übernehmen. Starten will er im März.

Neue Leitung an der Bezirkshauptmannschaft: Stefan Grusch wechselt ab März als Bezirkshauptmann nach Horn, ihm folgt Christian Pehofer . Er ist derzeit BH-Stellvertreter von St. Pölten-Land.

Orchester zu Gast: Die NÖ Tonkünstler spielen am 11. Jänner ein Neujahrskonzert in Schrems, Allegro Vivo am 13. Jänner in Gmünd.

Photovoltaik: Nach einem Jahr mit Rekord-Neuanschlüssen investieren auch 2023 Private, Unternehmen & Gemeinden in neue Anlagen.

Quereinsteiger ist Manfred Zeilinger in der Politik keiner. Seit 2005 im Gemeinderat, soll er Anfang Februar Christian Grümeyer als Hoheneicher Bürgermeister folgen.

Radwege seien noch nicht genügend ausgebaut, betonte die Gmünder Radlobby zuletzt auch in der NÖN. Potenzial gibt es etwa noch für eine Verbindung zwischen der Gmünder Alt- und Neustadt, aber auch von Gmünd in umliegende Gemeinden.

Schul-Baustellen: In die Zielgerade sollen 2023 die Bauarbeiten an den Volksschulen Harbach und Schrems biegen. Der schon vor einem Jahr angekündigte Ausbau in Großdietmanns steht als Großprojekt im Budget fürs neue Jahr.

Traktoren rollen in Reingers wieder an, das internationale Traktorrennen wird von 25. bis 27. August stattfinden.

Unbedingt nicht wiederholen sollten sich Hochwasser-Katastrophen, deshalb werden etwa in Gmünd und Schrems Schutzmaßnahmen getroffen. In Gmünd wurden an der Lainsitz zwischen Mühlgasse und Böhmzeil teils schon neue Mauern aufgezogen, in Schrems sind durch die Hochwasserschutz -Maßnahmen auch Fragen zur Stadtpark-Gestaltung zu klären.

Vereinstätigkeiten wird es hoffentlich auch wieder viele geben.

Weiterhin offen ist die Zukunft des einzigen Freibad-Sportbeckens im Bezirk. Der Zustand der Becken-Infrastruktur im Litschauer Strandbad ist renovierungsbedürftig, die Stadt prüft Optionen.

Xundheit ist auch im Jahr 2023 wünschenswert!

Ypsilon: In der Heidenreichsteiner Discothek wird seit 1994 gefeiert – sicher auch im nächsten Jahr.

Zahnarzt-Nachfolge: Mohammad Basel Zaidan übernimmt im Jänner die bislang vakante Zahnarzt-Kassenstelle in Kirchberg.

