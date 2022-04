Das Reisen nimmt langsam wieder Fahrt auf

Werbung

„Ab in den Süden“ ist im heurigen Sommer das Motto vieler – zumindest verspricht das die aktuelle Buchungslage bei den örtlichen Reisebüros. Wer noch nicht gebucht hat, sollte schnell sein. „Viele Angebote sind schon weg“, heißt es von den Fachleuten. Auch die heimischen Tourismusbetriebe sind teilweise schon ausgelastet.

„Die Leute haben nach zwei Jahren Pandemie wieder Lust aufs Reisen, wollen ans Meer und etwas erleben“, sind sich die Reisebüro-Inhaber Thomas Breit (FAM-Reisen, Gmünd), Brigitta Strasser-Pölzl (Reisebüro Pölzl, Gmünd) sowie Katja Dangl-Eggenhofer vn Frank-Reisen aus Heidenreichstein mit Sitz in Waidhofen einig.

Bei Frank sei der Boom spürbar, wobei es die Kunden vermehrt Richtung Süden ziehe. „Es werden aber auch gerne Mehrtagesfahrten oder Radreisen gebucht, ebenso Tagesfahrten“, sagt Katja Dangl-Eggenhofer. Familien mit Kindern bevorzugen das Mittelmeer, Griechenland ist hier der Favorit.

Seit Februar gehen laufend Buchungen im Gmünder Reisebüro Pölzl ein. „Zwar noch nicht in dem Umfang wie vor der Corona-Pandemie, aber zufriedenstellend“, meint Brigitta Strasser-Pölzl. Griechenland und Spanien liegen auch hier im Trend. Viele holen sich derzeit nur die Info über ihre Wunschziele, gebucht werden soll eher kurzfristig. „Bei vielen kommt die Reiselust nach der Zwangspause erst ins Rollen. Ich bin zuversichtlich, dass die heurige Sommersaison noch so richtig anspringen wird“, schaut Strasser-Pölzl optimistisch in die Zukunft, denn auch die eigenen angebotenen Fahrten und Reisen sind gefragt.

„Zufriedenstellend, aber noch nicht dort, wo wir vor der Coronapandemie waren“, beschreibt Thomas Breit von FAM die aktuelle Buchungslage. Neben Griechenland und Spanien wollen viele nach Kroatien oder Italien. „Da spielt die Teuerungswelle eine Rolle. Viele können oder wollen sich das Fliegen nicht leisten, daher setzen sie sich ins Auto und fahren ans Meer“, erklärt Breit. Aber egal, wie und wohin man will: „Man sollte sich rasch entscheiden, denn viele Angebote sind nicht mehr verfügbar.“

Starker Trend auch zum Urlaub im Waldviertel

Auch viele Neukunden fanden sich bei FAM-Reisen ein. „Während der Corona-Pandemie haben doch einige schlechte Erfahrungen mit Online-Buchungen gemacht. Jetzt setzen diese auf die Reisebüros mit einem Ansprechpartner, der bei Problemen hilft“, ist Breit überzeugt. Das bringe den Reisebüros auch Vorteile, denn: „Unsere Kunden sehen, dass wir Preise, die online angeboten werden, großteils auch halten können.“

Das wird auch vom Reisebüro Frank bestätigt. „Das Reisebüro ist wieder gefragt. Wir bieten den Kunden einen gewissen Sicherheitsfaktor, denn es ist nicht immer einfach, sich im Dschungel der aktuell geltenden Vorschriften und Regelungen zurechtzufinden. Außerdem sind wir über eine Notfallnummer beinahe rund um die Uhr erreichbar, wenn es zu unerwarteten Komplikationen bei einer Reise kommt“, versichert Katja Dangl-Eggenhofer. Viele Kunden greifen außerdem bei ihren Buchungen auf die kurzfristigen Stornomöglichkeiten zu. „Vermutlich hat man doch etwas Sorge, dass Corona wieder einen Strich durch eine Reise machen könnte.“

Damit rechnen die Privatzimmer- und Urlaub-am-Bauernhof-Vermieter eher nicht. „Unsere Angebote boomen seit Corona“, stellt der St. Martiner Bürgermeister Peter Höbarth in seiner Funktion als Obmann des Landesverbandes Urlaub am Bauernhof und Privatvermieter klar. „Viele haben sich in den vergangenen zwei Jahren speziell auf die Reise zum Ursprung des Essens gemacht und erstmals Kälbchen, Hühner oder Schweine auf einem Bauernhof kennengelernt. Dieser Trend setzt sich auch heuer fort“, erklärt Höbarth.

Dass das Waldviertel als Urlaubsdestination vor allem von den Tirolern, Vorarlbergern und Salzburgern seit Corona entdeckt worden ist, bestätigt Doris Schreiber von der Wirtschaftskammer: „Diese Urlauber haben das Waldviertel erobert, sie saugen unsere Sehenswürdigkeiten und unsere Natur so richtig auf. Der sanfte Tourismus boomt.“

