Längst ist die Kuenringerstadt Weitra bekannt für ihren traditionellen Adventmarkt am ersten Adventwochenende.

Auch heuer haben die Veranstalter WerkStadtWeitra und die Organisatorin der Adventtage, Alex Kuttner, mit ihren Teams und vielen Freiwilligen mit viel Idealismus alles daran gesetzt, um dieses Wochenende für die Besucher, Gäste und auch Einheimische wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Blättern Sie sich durch Impressionen von der stimmungsvollen Eröffnung am Freitag, vom Adventkonzert "Lichtblicke" mit advocAl in der Stadtpfarrkirche am Samstag, vom Kulturprogramm im Rathaussaal, von Ausstellern und Besuchern...

Mehr dazu in der nächsten Gmünder NÖN ab 5. Dezember!