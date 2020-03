Für die Pfarren sind die aktuellen Maßnahmen weitreichend: Es dürfen keine Gottesdienste mehr abgehalten werden, Begräbnisse finden nur mehr im engsten Familienkreis statt. „Und das nur am Friedhof. Die Seelenmessen werden zu einem späteren Zeitpunkt zelebriert“, weiß Dechant Herbert Schlosser.

In seinen Pfarren, Schlosser ist Pfarrer in Schrems und Langegg, musste noch keine Taufe oder Hochzeit verlegt werden: „Die Trauungen sind im Mai Thema, Taufen hatten wir schon einige, derzeit ist aber keine geplant.“ Dafür widmet er sich intensiv der seelsorgerischen Betreuung der Pfarrangehörigen. „Gemeinsam mit Vikar Friedrich Mikesch zelebriere ich täglich eine Messe im Pfarrhof, die allen Pfarrangehörigen gewidmet ist. Wir besuchen Schwerkranke oder Sterbende in den Krankenhäusern und auch zuhause“, betont er. Seine unfreiwillige freie Zeit nützt er für Telefonate: „Ich rufe Alte und Kranke an, die freuen sich natürlich über den Zuspruch des Pfarrers.“

Herbert Schlosser ist zuversichtlich, dass gemeinsam die Krise geschafft werden kann: „Wir sind ja nicht alleine. Da gibt es einen Größeren, der mit uns geht.“