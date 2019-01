Niederösterreich ist das erste Bundesland, in dem es in Neubauten keine Öl-Heizungen mehr geben wird. Dennoch: Jeder sechste Haushalt heizt immer noch mit Öl. Um Betroffenen den Umstieg zu erleichtern, gibt es einen Bonus. Bis zu 5.000 Euro erhält, wer von Öl auf ein alternatives Heizsystem wechselt.

Im Bezirk Gmünd gibt es derzeit etwa 1.890 Ölheizungen, damit liegt der Anteil der Haushalte, die Öl für Heizen und Warmwasseraufbereitung benötigen, bei elf Prozent. Trotzdem rechnen jene, die direkt oder indirekt mit Heizungen zu tun haben, mit relativ wenig Auswirkungen auf dieses neue Landesgesetz. „Es gibt derzeit überhaupt noch keine Reaktion darauf. Ölheizungen werden sowieso immer weniger“, weiß Installateur Erwin Hauer aus Litschau. Seit Jahren gehe bei einem Umstieg der Trend zu Wärmepumpen in Neubauten oder zu Biomasseheizungen. Laut Hauer sind diese zwar in der Anschaffung um ein Drittel teurer, verbrauchen aber weniger Energie und sind viel umweltfreundlicher.

Für den Geschäftsführer des Raiffeisenlagerhauses Gmünd-Vitis, Herbert Fürst, das sowohl Heizöl als auch Pellets anbietet, gilt dasselbe. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ein neues Heim errichtet, eine Ölheizung einbauen will“, so Fürst. In seinem Unternehmen ist seit Jahren eine kontinuierliche Verschiebung von Öl auf Pellets, Hackschnitzel & Co. zu bemerken.

„Beratung ist dabei das Um und Auf“, weiß Andreas Rusch, Betriebsleiter von Y-Pellets in Gars, die im Sommer wie in der NÖN berichtet mit einer weiteren Pelletsproduktion in Altweitra starten will. Die Nachfrage sei stark steigend, noch dazu, wo sich in Italien ein neuer Markt für Österreich mit einem Jahresvolumen von 3,2 Millionen Tonnen Pellets eröffnet hat. Übrigens: Ende Jänner kann nach einem Brand im Y-Pellets-Werk in Gars wieder mit der Auslieferung gestartet werden.

Statt Einzelöfen kommt Bioma-Fernwärme

Für die Stadtgemeinde Gmünd, die etwa 400 Gemeindewohnungen vermietet, geht es ebenfalls weg von Ölheizungen. „Bei Sanierungen der Wohnungen, die großteils noch keine Heizanlagen haben, wird auf Fernwärme umgestellt“, betont Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP).

Thomas Hauer von der Stadtgemeinde ergänzt: „Saniert wurden bereits zwei Wohnhäuser mit jeweils 20 Wohnungen in der Hans-Lenz-Straße. Diese wurden an das Fernwärmenetz der Kelag angeschlossen. Bezogen wird die Wärme vom Bioma-Heizwerk im Accesspark.“ Weitere Sanierungen seien geplant. Die neuen Wohnhäuser in der Weitraer Straße erhalten bereits Gasthermen.

Die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft begrüßt die Einstellung der fossilen Brennstoffe. Öl als Heizquelle wird bei WAV-Bauten nicht mehr verwendet, daher sind künftig auch keine Umstellungskosten zu erwarten. In jenen Anlagen, wo Gas als Heizmedium verwendet wurde und wird, bleibt vorläufig diese Technik vorhanden.

Aktuell hat die WAV eine klare Vorgangsweise bei der energietechnischen Ausstattung von Neubauten: Forciert wird der Anschluss an öffentliche Fern- oder Nahwärmeanlagen. Es kommen auch eigene biogene Anlagen (Hackschnitzel oder Pellets) zum Zug. Vor allem bei Reihenhäusern wird fast ausschließlich die Wärmepumpentechnik eingesetzt. „Die technische Weiterentwicklung ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Strom bei Niedrigenergiehäusern, wie gleichzeitige Verwendung von PV-Strom (eventuell auch bald speicherfähig) – wird künftig mehr Raum gewidmet werden müssen. Auch im Bereich der Wasserstofftechnik sind intensive Bemühungen im Gange. Das Thema Haustechnik bleibt also spannend – eine gute und nachhaltige Entwicklung“, so Manfred Damberger.