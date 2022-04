Den Frieden ergehen: Erinnerungen und neue Wege im Grenzraum

Werbung

Die zentralen Anliegen des Vereines „Wege des Friedens“ um Obmann Heinz Spindler aus Weitra sind im Schatten des Ukrainekrieges wohl so präsent wie nie in den acht Jahren seit der Gründung. Am 22. April wurden anlässlich einer Veranstaltung in Gmünd sechs schon lange vor dem russischen Einmarsch vorbereitete, aus dem EU-Kleinprojektefonds geförderte „Friedenswege“ im Waldviertler und südböhmischen Grenzraum eröffnet. Zudem wurden zwei Gedenktafeln für Menschen enthüllt, die sich besonders für Mitmenschen eingesetzt hatten.

Direkt könne in der Region der Weltfrieden schwer beeinflusst werden, räumte dabei Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer ein. „Aber wenn wir nicht im Kleinen mit dem Frieden beginnen, wie soll es dann im Großen funktionieren?“ Die gemeinsame Geschichte der heute getrennten Städte Gmünd und České Velenice mit zusammen 9.000 Einwohnern mache traurig, verbinde allerdings auch.

Der Start des Gmünder Friedensweges, der auch nach České Velenice führt, wurde bewusst an den Ort des früheren Getreidespeichers an die Ecke Doktor-Arthur-Lanc-Straße/Eichenallee gesetzt und mit einer am Freitag enthüllten Gedenktafel versehen. Weil: Es sei ein trauriger Ort und der Ort einer menschlichen Sternstunde zugleich, so Stadthistoriker Harald Winkler. Familie Lanc hatte im Zweiten Weltkrieg nicht weggesehen, als 1.700 ungarische Juden per Bahn in Gmünd landeten – 485 fanden hier großteils wegen Unterversorgung den Tod, sind in České Velenice in einem Massengrab bestattet. Amtsarzt Lanc und seine Familie haben unter hohem Risiko versucht, die Situation zu lindern und auch drei Juden zur Flucht verholfen. Auch Aufseher und andere Menschen aus der Umgebung hätten teils geholfen, sagte Winkler. Mehr als tausend Juden hätten Gmünd überlebt, später aber in einem Konzentrationslager den Tod gefunden.

Einige Meter weiter wurde eine zweite Tafel enthüllt: An der Fassade der 1926-1928 mit 94 Wohnungen, drei Shops und Kindergarten durch die EBG errichteten Wohnanlage „Neubau“ wird nun der Arztfamilie Gold gedacht. In diesem „Superblock“ als einem der größten Wohnbauten des Waldviertels hat Emerich Gold 1926 bis 1938 ordiniert. Winkler: Wenig sei dazu erhalten, es habe mühevoller Rekonstruktion bedurft. In Gesprächen habe sich das Bild eines Mediziners ergeben, dessen Arbeit weit über die Pflicht hinaus erfüllt worden sei, „er ist zu Fuß selbst zu Kranken in Eichberg oder Waldenstein gegangen – auch nachts und zu Mittellosen“.

Was Menschen anderen Menschen antun können

Dass er Jude war, sei nie Thema gewesen. Nach der Machtübernahme der Nazis mussten Emerich und Frida Gold sowie Tochter Lucie die Stadt Gmünd 1938 verlassen, wurden nach Jahren im Ghetto Theresienstadt 1944 im KZ Auschwitz ermordet. Winkler: Nur zwei Erinnerungen seien geblieben – ein vergilbtes Arztrezept und ein Klassenfoto, das neben Lucie seine eigene, ihm nicht mehr persönlich bekannte Oma zeigt. Dank der Unnachgiebigkeit Heinz Spindlers gebe es mit der Gedenktafel an der Stelle des alten Ordinationsschildes und einer bis in die 1980er Jahre erhaltenen Glocke nun diese dritte Erinnerung.

Bei der Enthüllung gemeinsam mit EBG-Chef Alexander Gluttig zog Rosenmayer Parallelen zur Gegenwart: Überlieferungen nach habe Gold die Option zur rechtzeitigen Flucht abgelehnt – er habe immer Gutes getan, also nichts zu fürchten. Doch das Eine sei kein Garant für das Andere, „unglaublich, was Menschen anderen Menschen antun können“.

