Der Nikolaus war unterwegs

Auf Initiative mehrerer Traktorfreunde aus der Gemeinde Großdietmanns wurden sechs Traktoren nach dem Vorbild des bekannten Coca Cola-Trucks geschmückt. Diese brachten Nikolaus und Krampus durch einen Teil der Gemeinde. Nikolaus und Krampus waren auch in Albrechts unterwegs. Darüber freuten sich: Katrin, Jakob, Tobias und Sarah Fuchs sowie Simon, Marvin und Adrian Spirek. Die übrig gebliebenen Nikolaussackerl wurden ans Förderzentrum Gmünd gespendet. Thomas Binder besuchte Gmünder Familien als Nikolaus. Im Bild: Karin und Christoph Kunert mit ihren Kindern Dominik und Delia. Philipp Löffler und Beatrix Kainz haben Nikolaus David Süß in der Kapelle Kottinghörmanns beim Erstellen seiner digitalen Botschaft unterstützt. Tobias Pichler freute sich über den Nikolaus-Besuch in Wielands. Christoph Haubner und Patrick Leutner waren in Weitra unterwegs.

