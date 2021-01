Bezirk Gmünd: Derzeit nur drei Grenzübergänge offen .

In der Nacht auf 14. Jänner wurden zahlreiche Grenzübergänge zu Tschechien wegen der aktuell hohen CoV-Infektionszahlen im Nachbarland geschlossen. An drei Stellen kann derzeit noch unter bestimmten Voraussetzungen in den Gmünder Bezirk eingereist werden.